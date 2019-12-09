Витренко по итогам "нормандской встречи": мы ничего не обнуляем с РФ
Киев • УНН
ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украина не "обнуляет" претензии к РФ по газовым вопросам. Об этом по итогам встречи в "нормандском формате" и двусторонней встречи лидеров Украины и России заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"Мы ничего не обнуляем. Напротив, аргументировано объяснили, почему наша позиция, в частности по выполнению арбитражей, действительно ялвяется законной, и почему решение арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения", - сказал Витренко.
По его словам, двусторонние переговоры с РФ по газу будут продолжаться.
Напомним, в Париже во время двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина ставили вопрос транзита газа. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.
"Был конструктивный разговор, где обе стороны изложили свои позиции по целому ряду вопросов, включая вопросы газа ... Договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.
Он отметил, что о договоренности будут говорить президенты, а представители делегации во время встречи только подавали позиции сторон.
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Ранее сообщалось, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Добавим, что президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.