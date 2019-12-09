Никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было - Коболев

"Насколько мне известно, эта тема (газа - ред.) поднималась. Пока никаких договоренностей достигнуто не было", - ответил Коболев на вопрос, есть ли уже какие-то результаты договоренностей, ведь мы знаем, что были переговоры по газу между двумя президентами в Париже.

"Что важно, что насколько мы готовили позицию украинской стороны в Киеве ... Украинская сторона всегда занимала и, насколько мне известно, и на этот раз занимала нашу стандартную позицию, которая нацелена на максимальное сохранение именно интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива, то есть, нашей ГТС, и как Нафтогаза, который является владельцем уже выигранного кейса в Стокгольме и новых кейсов в Стокгольме. Все эти позиции были учтены и сегодня так же они были ... в очередной раз комуниковани российской стороне как наше видение итуации ", - добавил Коболев.

Напомним, гроза не "обнуляет" претензии к РФ по газовым вопросам. Об этом по итогам встречи в "нормандском формате" и двусторонней встречи лидеров Украины и России заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Мы ничего не обнуляем. Напротив, аргументировано объяснили, почему наша позиция, в частности по выполнению арбитражей, действительно законной, и почему решение арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения", - сказал Витренко.

По его словам, двусторонние переговоры с РФ по газу будут продолжаться.

В Париже во время двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина ставили вопрос транзита газа. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

"Была конструктивный разговор, где обе стороны изложили свои позиции по целому ряду вопросов, включая вопросы газа ... Договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.

Он отметил, что о договоренности будут говорить президенты, а представители делигации во время встречи только преподавали позиции сторон.