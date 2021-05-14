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Земля не товар, а ресурс, від якого залежить продовольча безпека держави - Івченко

Київ • УНН

 • 21355 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Народний депутат і член аграрного комітету Вадим Івченко в ефірі НТН пояснив вади відкриття ринку землі у запропонованій владою формі та назвав проблеми, які можуть очікувати на Україну на цьому шляху, передає УНН.

Земля не товар, а ресурс, від якого залежить продовольча безпека держави - Івченко

Цитата

“Земля — це не товар, це не автівка, не квартира. Земля — це ресурс, який може виробляти певні товари, від чого можуть залежати продовольча безпека. Якщо людей запитати, чи хочуть вони розпоряджатися власністю, то я скажу, що тільки сьома частина українців отримали землі. А інші? Що мають сказати? Їм треба хоча б землю дати. Треба відповісти на питання “Чи ви за те, щоб земля була товаром і відбувався ринок? Чи ви хочете, щоб земля була надбанням країни і зробити такий ринок, обіг, який би точно пішов на благо села, інфраструктури села, розвитку всіх форм господарювання?”, — зауважив Івченко.

Деталі

Народний депутат наголошує на проблемі 4 мільйонів незареєстрованих фермерів, продукцію яких споживають українці. На його думку, ці одноосібники через недосконалі ухвалені земельні закони про ринок землі опиняться поза земельними відносинами після відкриття ринку з 1 липня.

“Давайте дамо можливість, щоб вони теж були учасниками цього ринку землі, бо в них же є земля. Тому питання потрібно ставити іншим чином: що ми хочемо побачити від відкриття ринку землі. Чи буде у нас спроможний фермер конкурувати з великими грошима? Ні. Чи є в нас фінансові інституції, які будуть давати під землю кредити? Ні, бо вони дають під безпосередній бізнес, під кредитну історію і багато інших моментів”, — підкреслив Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим в контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.

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