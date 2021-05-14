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Земля не товар, а ресурс, от которого зависит продовольственная безопасность государства - Ивченко

Киев • УНН

 • 21355 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Народный депутат и член аграрного комитета Вадим Ивченко в эфире НТН объяснил недостатки открытия рынка земли в предложенной властью форме и назвал проблемы, которые могут ожидать Украину на этом пути, передает УНН.

Земля не товар, а ресурс, от которого зависит продовольственная безопасность государства - Ивченко

Цитата

“Земля — это не товар, это не автомобиль, не квартира. Земля — это ресурс, который может производить определенные товары, от чего могут зависеть продовольственная безопасность. Если людей спросить, хотят ли они распоряжаться собственностью, то я скажу, что только седьмая часть украинцев получили земли. А остальные? Что должны сказать? Им надо хотя бы землю дать. Надо ответить на вопрос “вы за то, чтобы земля была товаром и происходил рынок? Или вы хотите, чтобы земля была достоянием страны и сделать такой рынок, оборот, который бы точно пошел на благо села, инфраструктуры села, развития всех форм хозяйствования?”, — отметил Ивченко.

Детали

Народный депутат акцентирует внимание на проблеме 4 миллионов незарегистрированных фермеров, продукцию которых потребляют украинцы. По его мнению, эти единоличники из-за несовершенных принятых земельных законов о рынке земли окажутся вне земельных отношений после открытия рынка с 1 июля.

“Давайте дадим возможность, чтобы они были участниками этого рынка земли, потому что у них есть земля. Поэтому вопрос нужно ставить иначе: что мы хотим увидеть от открытия рынка земли. Будет ли у нас способен фермер конкурировать с большими деньгами? Нет. Есть ли у нас финансовые институты, которые будут давать под землю кредиты? Нет, потому что они дают под непосредственный бизнес, под кредитную историю и много других моментов”, — подчеркнул Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета “Европейский Шелковый путь” и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию. Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространения европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к “Европейскому Шелковому пути”.

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