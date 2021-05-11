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Нардеп Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Євроради "Європейський Шовковий шлях"

Київ • УНН

 • 24637 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні президент фонду ЦСР ООН, посол Болонського Центру ЮНЕСКО Мауріціо Ароніка представив офіційного вповноваженого посла проекту Європейської Ради "Європейський Шовковий шлях" і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. Ним став народний депутат Вадим Івченко, передає УНН.

Нардеп Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Євроради "Європейський Шовковий шлях"

У рамках заходу Мауріціо Ароніка анонсував заснування в Україні проекту "Європейського Шовкового шляху" Європейської Ради. Офіційним вповноваженим посла цього проекту і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку став народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.

Цитата:

"Нарешті ми (Україна - ред.) долучились до проекту Європейської Ради "Європейський Шовковий шлях". Ця програма має на меті об’єднати культурні, економічні, міжнародні аспекти взаємовідносин між країнами та людьми від Азії до Європи. Тому ми хочемо долучити до програми Україну, бо вона у свій час була частиною "шовкового шляху" від Китаю до Європи. (…) Тому для нас важливо надати право бути офіційним послом цієї програми в Україні та інших країнах "шовкового шляху" саме Вадиму Івченку", - зазначив Мауріціо Ароніка.

Деталі

Своєю чергою Вадим Івченко наголосив на важливості проекту в налагодженні економічних зв'язків і розповсюдження європейських цінностей.

"Для нас важливо, що ми обрали цей "Європейський Шовковий шлях" саме як інформаційний майданчик для розповсюдження європейських цінностей в культурі, освіті, економіці, екології безпосередньо на схід. Через Україну ми плануємо іти далі безпосередньо в Грузію, в Азербайджан і далі на Схід. (…) Ми вже почали тісно працювати щодо налагодження економічної співпраці європейських компаній і українського бізнесу, ми вже почали співпрацю із федерацією роботодавців України та був підписаний відповідний меморандум, і ми далі плануємо розвивати нашу співпрацю як у культурній, так і в економічній сферах в Україні", - наголосив Івченко.

На заході також була представлена Міжнародний Посол Фонду ООН Христина Катракіс. Вона наголосила на винятковій важливості подібних ініціатив для України в контексті наближення України до європейського майбутнього.

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