Нардеп Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Евросовета "Европейский Шелковый путь"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня президент фонда ЦСР ООН, посол Болонского Центра ЮНЕСКО Маурицио Ароника представил официального уполномоченного посла проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию. Им стал народный депутат Вадим Ивченко, передает УНН.
В рамках мероприятия Маурицио Ароника анонсировал основание в Украине проекта "Европейского Шелкового пути" Европейского Совета. Официальным уполномоченным посла этого проекта и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию стал народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.
Цитата:
"Наконец мы (Украина - ред.) присоединились к проекту Европейского Совета "Европейский Шелковый путь". Эта программа имеет цель объединить культурные, экономические, международные аспекты взаимоотношений между странами и людьми от Азии до Европы. Поэтому мы хотим включить в программу Украину, потому что она в свое время была частью "шелкового пути" из Китая в Европу. (...) Поэтому для нас важно предоставить право быть официальным послом этой программы в Украине и других странах "шелкового пути" именно Вадиму Ивченко", - отметил Маурицио Ароника.
Детали
В свою очередь Вадим Ивченко отметил важность проекта в налаживании экономических связей и распространения европейских ценностей.
"Для нас важно, что мы выбрали этот "Европейский Шелковый путь" именно как информационную площадку для распространения европейских ценностей в культуре, образовании, экономике, экологии непосредственно на восток. Через Украину мы планируем идти дальше непосредственно в Грузию, в Азербайджан и далее на восток. (...) Мы уже начали тесно работать по налаживанию экономического сотрудничества европейских компаний и украинского бизнеса, мы уже начали сотрудничество с федерацией работодателей Украины и был подписан соответствующий меморандум, и мы дальше планируем развивать наше сотрудничество как в культурной, так и в экономической сферах в Украине", - подчеркнул Ивченко.
На мероприятии также была представлена Международный Посол Фонда ООН Кристина Катракис. Она подчеркнула исключительную важность подобных инициатив для Украины в контексте приближения Украины к европейскому будущему.