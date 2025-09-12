Земельні ділянки та будинки: САП вимагає конфіскації майна головного санітарного лікаря України
Київ • УНН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря України на суму понад 3,2 млн гривень. Йдеться про дві земельні ділянки та два житлових будинки, набуті у 2021–2022 роках, які неможливо було придбати за рахунок законних джерел.
12 вересня 2025 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та доказів, самостійно одержаних у встановленому законом порядку, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров’я України – головного санітарного лікаря України на суму більше 3,2 млн гривень та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація)
Зазначається, що у 2021–2022 роках він набув дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак аналізом доходів та видатків посадовця встановлено неможливість набуття цих активів за рахунок законних джерел.
За таких обставин прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.
Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору.
Зазначимо, що головним державним санітарним лікарем України наразі є Ігор Кузін.
Нагадаємо
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього керівника Дарницької райадміністрації у Києві. Серед них - житло, комерційні приміщення та круїзний катер, придбані без підтверджених законних доходів.