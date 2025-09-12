Земельні ділянки та будинки: САП вимагає конфіскації майна головного санітарного лікаря України

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря України на суму понад 3,2 млн гривень. Йдеться про дві земельні ділянки та два житлових будинки, набуті у 2021–2022 роках, які неможливо було придбати за рахунок законних джерел.