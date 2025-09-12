Земельні ділянки та будинки: САП вимагає конфіскації майна головного санітарного лікаря України

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
11:55 • 12043 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 13705 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 14464 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 24254 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 16519 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15931 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38939 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40074 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53043 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 86776 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярнi новини
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 11877 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 11928 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 16817 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 30993 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 11771 перегляди
Публікації
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 12074 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 12109 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 24304 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 86804 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 59878 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 30734 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 77519 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 40318 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 46377 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 111596 перегляди
Актуальне
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

Земельні ділянки та будинки: САП вимагає конфіскації майна головного санітарного лікаря України

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря України на суму понад 3,2 млн гривень. Йдеться про дві земельні ділянки та два житлових будинки, набуті у 2021–2022 роках, які неможливо було придбати за рахунок законних джерел.

Земельні ділянки та будинки: САП вимагає конфіскації майна головного санітарного лікаря України

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров’я України – головного санітарного лікаря України на загальну суму понад 3,2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

12 вересня 2025 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та доказів, самостійно одержаних у встановленому законом порядку, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров’я України – головного санітарного лікаря України на суму більше 3,2 млн гривень та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація)

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2021–2022 роках він набув дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак аналізом доходів та видатків посадовця встановлено неможливість набуття цих активів за рахунок законних джерел.

За таких обставин прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави.

Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору.

Зазначимо, що головним державним санітарним лікарем України наразі є Ігор Кузін.

Нагадаємо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього керівника Дарницької райадміністрації у Києві. Серед них - житло, комерційні приміщення та круїзний катер, придбані без підтверджених законних доходів.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Київська область
Україна