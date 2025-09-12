Земельные участки и дома: САП требует конфискации имущества главного санитарного врача Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в ВАКС о признании необоснованными активов заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины на сумму более 3,2 млн гривен. Речь идет о двух земельных участках и двух жилых домах, приобретенных в 2021–2022 годах, которые невозможно было приобрести за счет законных источников.