Земельные участки и дома: САП требует конфискации имущества главного санитарного врача Украины

Эксклюзив
11:55 • 10964 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 12457 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 13526 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 22745 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 15748 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 15670 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 38714 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39991 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52957 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 86015 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Популярные новости
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 11097 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 11090 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 15974 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 30135 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 10258 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 10970 просмотра
Эксклюзив
11:55 • 10970 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 10803 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 22748 просмотра
Эксклюзив
08:46 • 22748 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 86018 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 59178 просмотра
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 30285 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 77048 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 39920 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 46020 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 111253 просмотра
Земельные участки и дома: САП требует конфискации имущества главного санитарного врача Украины

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в ВАКС о признании необоснованными активов заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины на сумму более 3,2 млн гривен. Речь идет о двух земельных участках и двух жилых домах, приобретенных в 2021–2022 годах, которые невозможно было приобрести за счет законных источников.

Земельные участки и дома: САП требует конфискации имущества главного санитарного врача Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в ВАКС иск о признании необоснованными активов заместителя министра здравоохранения Украины – главного санитарного врача Украины на общую сумму более 3,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

12 сентября 2025 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам НАПК и доказательств, самостоятельно полученных в установленном законом порядке, заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов заместителя министра здравоохранения Украины – главного санитарного врача Украины на сумму более 3,2 млн гривен и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021–2022 годах он приобрел два земельных участка и два жилых дома на территории Киевской области. Однако анализом доходов и расходов должностного лица установлена невозможность приобретения этих активов за счет законных источников.

При таких обстоятельствах прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными этих активов и их взыскании в доход государства.

Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска наложен арест на активы, являющиеся предметом спора.

Отметим, что главным государственным санитарным врачом Украины сейчас является Игорь Кузин.

Напомним

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в ВАКС иск о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя Дарницкой райадминистрации в Киеве. Среди них - жилье, коммерческие помещения и круизный катер, приобретенные без подтвержденных законных доходов.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Киевская область
Украина