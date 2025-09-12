Земельные участки и дома: САП требует конфискации имущества главного санитарного врача Украины
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в ВАКС о признании необоснованными активов заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача Украины на сумму более 3,2 млн гривен. Речь идет о двух земельных участках и двух жилых домах, приобретенных в 2021–2022 годах, которые невозможно было приобрести за счет законных источников.
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в ВАКС иск о признании необоснованными активов заместителя министра здравоохранения Украины – главного санитарного врача Украины на общую сумму более 3,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
12 сентября 2025 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам НАПК и доказательств, самостоятельно полученных в установленном законом порядке, заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов заместителя министра здравоохранения Украины – главного санитарного врача Украины на сумму более 3,2 млн гривен и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация)
Отмечается, что в 2021–2022 годах он приобрел два земельных участка и два жилых дома на территории Киевской области. Однако анализом доходов и расходов должностного лица установлена невозможность приобретения этих активов за счет законных источников.
При таких обстоятельствах прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными этих активов и их взыскании в доход государства.
Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска наложен арест на активы, являющиеся предметом спора.
Отметим, что главным государственным санитарным врачом Украины сейчас является Игорь Кузин.
Напомним
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в ВАКС иск о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя Дарницкой райадминистрации в Киеве. Среди них - жилье, коммерческие помещения и круизный катер, приобретенные без подтвержденных законных доходов.