Катер і квартири в Києві: САП вимагає конфіскації майна родини ексголови Дарницької РДА столиці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього керівника Дарницької райадміністрації у Києві. Серед них - житло, комерційні приміщення та круїзний катер, придбані без підтверджених законних доходів, повідомляє УНН.

Як стало відомо УНН із власних джерел, ідеться про Ярослава Лагуту.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів НАЗК та зібраних спільно з НАБУ доказів звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Серед такого майна:

Як вказано, загальна вартість активів становить 7 177 935 гривень.

За інформацією САП, дружина та мати посадовця придбали ці активи протягом 2020–2021 років, проте сам посадовець міг прямо чи через інших осіб користуватися цим майном і фактично розпоряджатися ним, як власник.

Проаналізувавши майновий стан ексочільника РДА, антикорупційна прокуратура з'ясувала, що він та його родина не мали законних доходів, які б дозволяли такі покупки.

Різниця між вартістю набутих активів та максимально можливими законними доходами становить 7 270 690 гривень, що свідчить про їх необґрунтованість відповідно до положень ч. 2 ст. 290 ЦПК України