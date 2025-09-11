Катер і квартири в Києві: САП вимагає конфіскації майна родини ексголови Дарницької РДА столиці

$41.210.09
Ексклюзив
14:08 • 1266 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 6340 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 11490 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 11102 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 11758 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 13404 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 13351 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19053 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 42041 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 45188 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних11 вересня, 05:25
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08
Ексклюзив
14:08 • 1278 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 101791 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 91637 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Михайло Федоров
Сергій Марченко
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bild
The Guardian
MIM-104 Patriot

Катер і квартири в Києві: САП вимагає конфіскації майна родини ексголови Дарницької РДА столиці

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

САП подала позов до ВАКС щодо активів ексголови Дарницької РДА Ярослава Лагути на 7 млн грн. Серед них: квартири, нежитлові приміщення та круїзний катер, придбані без підтверджених законних доходів.

Катер і квартири в Києві: САП вимагає конфіскації майна родини ексголови Дарницької РДА столиці
Ярослав Лагута

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього керівника Дарницької райадміністрації у Києві. Серед них - житло, комерційні приміщення та круїзний катер, придбані без підтверджених законних доходів, повідомляє УНН.

Деталі

Як стало відомо УНН із власних джерел, ідеться про Ярослава Лагуту.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів НАЗК та зібраних спільно з НАБУ доказів звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

- заявили прокурори.

Серед такого майна:

  • дві квартири у столичному житловому комплексі загальною площею 169,5 кв. м;
    • два нежитлові приміщення на Дніпровській набережній загальною площею 220 кв. м;
      • круїзний катер "Bayliner 245 SB", 2007 року випуску.

        Як вказано, загальна вартість активів становить 7 177 935 гривень.

        За інформацією САП, дружина та мати посадовця придбали ці активи протягом 2020–2021 років, проте сам посадовець міг прямо чи через інших осіб користуватися цим майном і фактично розпоряджатися ним, як власник.

        Проаналізувавши майновий стан ексочільника РДА, антикорупційна прокуратура з'ясувала, що він та його родина не мали законних доходів, які б дозволяли такі покупки.

        Різниця між вартістю набутих активів та максимально можливими законними доходами становить 7 270 690 гривень, що свідчить про їх необґрунтованість відповідно до положень ч. 2 ст. 290 ЦПК України

        - додали прокурори.

        Нардеп приховав п'ять квартир та елітний позашляховик на 8 мільйонів. САП подала позов до суду05.09.25, 18:32

        Альона Уткіна

        Київ