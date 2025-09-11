Катер і квартири в Києві: САП вимагає конфіскації майна родини ексголови Дарницької РДА столиці
Київ • УНН
САП подала позов до ВАКС щодо активів ексголови Дарницької РДА Ярослава Лагути на 7 млн грн. Серед них: квартири, нежитлові приміщення та круїзний катер, придбані без підтверджених законних доходів.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього керівника Дарницької райадміністрації у Києві. Серед них - житло, комерційні приміщення та круїзний катер, придбані без підтверджених законних доходів, повідомляє УНН.
Деталі
Як стало відомо УНН із власних джерел, ідеться про Ярослава Лагуту.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів НАЗК та зібраних спільно з НАБУ доказів звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Серед такого майна:
- дві квартири у столичному житловому комплексі
загальною площею 169,5 кв. м;
- два нежитлові приміщення на Дніпровській набережній
загальною площею 220 кв. м;
- круїзний катер "Bayliner 245 SB", 2007 року випуску.
Як вказано, загальна вартість активів становить 7 177 935 гривень.
За інформацією САП, дружина та мати посадовця придбали ці активи протягом 2020–2021 років, проте сам посадовець міг прямо чи через інших осіб користуватися цим майном і фактично розпоряджатися ним, як власник.
Проаналізувавши майновий стан ексочільника РДА, антикорупційна прокуратура з'ясувала, що він та його родина не мали законних доходів, які б дозволяли такі покупки.
Різниця між вартістю набутих активів та максимально можливими законними доходами становить 7 270 690 гривень, що свідчить про їх необґрунтованість відповідно до положень ч. 2 ст. 290 ЦПК України
