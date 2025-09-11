Катер и квартиры в Киеве: САП требует конфискации имущества семьи экс-главы Дарницкой РГА столицы

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 52 просмотра
Благодаря лидерству Трампа Путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Эксклюзив
14:08 • 4722 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 9176 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 12643 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 12200 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 12618 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 13794 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 13656 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 19212 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 43014 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Убийство Чарли Крика: в США опровергли задержание подозреваемых11 сентября, 05:25 • 8118 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 20093 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 20290 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 17245 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 18557 просмотра
публикации
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 4724 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 18802 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 43016 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 102775 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 92515 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Кайя Каллас
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 18802 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 17417 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 29476 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 94056 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 84908 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
ЧатГПТ
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27

Катер и квартиры в Киеве: САП требует конфискации имущества семьи экс-главы Дарницкой РГА столицы

Киев • УНН

 • 1984 просмотра

САП подала иск в ВАКС относительно активов экс-главы Дарницкой РГА Ярослава Лагуты на 7 млн грн. Среди них: квартиры, нежилые помещения и круизный катер, приобретенные без подтвержденных законных доходов.

Катер и квартиры в Киеве: САП требует конфискации имущества семьи экс-главы Дарницкой РГА столицы
Ярослав Лагута

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в ВАКС иск о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя Дарницкой райадминистрации в Киеве. Среди них - жилье, коммерческие помещения и круизный катер, приобретенные без подтвержденных законных доходов, сообщает УНН.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Ярославе Лагуте.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании материалов НАПК и собранных совместно с НАБУ доказательств обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации

- заявили прокуроры.

Среди такого имущества:

  • две квартиры в столичном жилом комплексе общей площадью 169,5 кв. м;
    • два нежилых помещения на Днепровской набережной общей площадью 220 кв. м;
      • круизный катер "Bayliner 245 SB", 2007 года выпуска.

        Как указано, общая стоимость активов составляет 7 177 935 гривен.

        По информации САП, жена и мать должностного лица приобрели эти активы в течение 2020–2021 годов, однако само должностное лицо могло прямо или через других лиц пользоваться этим имуществом и фактически распоряжаться им, как собственник.

        Проанализировав имущественное положение экс-главы РГА, антикоррупционная прокуратура выяснила, что он и его семья не имели законных доходов, которые бы позволяли такие покупки.

        Разница между стоимостью приобретенных активов и максимально возможными законными доходами составляет 7 270 690 гривен, что свидетельствует об их необоснованности в соответствии с положениями ч. 2 ст. 290 ГПК Украины

        - добавили прокуроры.

        Нардеп скрыл пять квартир и элитный внедорожник на 8 миллионов. САП подала иск в суд05.09.25, 18:32 • 11238 просмотров

        Алена Уткина

        ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
        Национальное антикоррупционное бюро Украины
        Киев