Катер и квартиры в Киеве: САП требует конфискации имущества семьи экс-главы Дарницкой РГА столицы
Киев • УНН
САП подала иск в ВАКС относительно активов экс-главы Дарницкой РГА Ярослава Лагуты на 7 млн грн. Среди них: квартиры, нежилые помещения и круизный катер, приобретенные без подтвержденных законных доходов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в ВАКС иск о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя Дарницкой райадминистрации в Киеве. Среди них - жилье, коммерческие помещения и круизный катер, приобретенные без подтвержденных законных доходов, сообщает УНН.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Ярославе Лагуте.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании материалов НАПК и собранных совместно с НАБУ доказательств обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации
Среди такого имущества:
- две квартиры в столичном жилом комплексе
общей площадью 169,5 кв. м;
- два нежилых помещения на Днепровской набережной
общей площадью 220 кв. м;
- круизный катер "Bayliner 245 SB", 2007 года выпуска.
Как указано, общая стоимость активов составляет 7 177 935 гривен.
По информации САП, жена и мать должностного лица приобрели эти активы в течение 2020–2021 годов, однако само должностное лицо могло прямо или через других лиц пользоваться этим имуществом и фактически распоряжаться им, как собственник.
Проанализировав имущественное положение экс-главы РГА, антикоррупционная прокуратура выяснила, что он и его семья не имели законных доходов, которые бы позволяли такие покупки.
Разница между стоимостью приобретенных активов и максимально возможными законными доходами составляет 7 270 690 гривен, что свидетельствует об их необоснованности в соответствии с положениями ч. 2 ст. 290 ГПК Украины
