Катер и квартиры в Киеве: САП требует конфискации имущества семьи экс-главы Дарницкой РГА столицы

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в ВАКС иск о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя Дарницкой райадминистрации в Киеве. Среди них - жилье, коммерческие помещения и круизный катер, приобретенные без подтвержденных законных доходов, сообщает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Ярославе Лагуте.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании материалов НАПК и собранных совместно с НАБУ доказательств обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации

Среди такого имущества:

Как указано, общая стоимость активов составляет 7 177 935 гривен.

По информации САП, жена и мать должностного лица приобрели эти активы в течение 2020–2021 годов, однако само должностное лицо могло прямо или через других лиц пользоваться этим имуществом и фактически распоряжаться им, как собственник.

Проанализировав имущественное положение экс-главы РГА, антикоррупционная прокуратура выяснила, что он и его семья не имели законных доходов, которые бы позволяли такие покупки.

Разница между стоимостью приобретенных активов и максимально возможными законными доходами составляет 7 270 690 гривен, что свидетельствует об их необоснованности в соответствии с положениями ч. 2 ст. 290 ГПК Украины