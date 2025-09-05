Нардеп скрыл пять квартир и элитный внедорожник на 8 миллионов. САП подала иск в суд
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в ВАКС относительно необоснованных активов нардепа. Речь идет о 5 квартирах, имущественных правах на квартиру и автомобиле Toyota Land Cruiser общей стоимостью более 8,2 млн гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с требованием признать необоснованными активы, приобретенные действующим народным депутатом Украины в период 2021–2023 годов. Речь идет о квартирах и автомобиле "Toyota Land Cruiser", передает УНН со ссылкой на САП.
1 сентября 2025 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры с учетом самостоятельно собранных доказательств и материалов, полученных детективами НАБУ в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, которые в период 2021–2023 годов приобрел действующий народный депутат Украины
Отмечается, что исковое заявление подано в отношении следующего имущества:
- 5 квартир;
- имущественные права на квартиру;
- автомобиль “Toyota Land Cruiser”.
Общая стоимость активов – более 8,2 млн гривен. С целью сокрытия факта приобретения указанного имущества были приняты меры по оформлению права собственности на своего отца и сожительницу брата. Анализом имущественного положения народного депутата, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобретения этих объектов за счет законных доходов. Ввиду этого, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства
