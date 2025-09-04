Начальниця підрозділу РДА Києва придбала активи на 7,8 млн грн: САП звернулась з позовом до суду
САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальниці підрозділу однієї з РДА Києва на понад 7,8 млн грн. Ці кошти отримала вона та її близька особа.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила суд визнати необґрунтованими активи, набуті начальницею підрозділу однієї з районних державних адміністрацій у місті Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.
Деталі
До Вищого антикорупційного суду було подано позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 7,8 млн грн. Ці кошти отримала начальниця підрозділу однієї з районних у місті Києві державних адміністрацій, що влітку 2023 року закупив в укриття барабани – також ці кошти отримала її близька особа.
Позов було складено на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно зібраних прокурором САП. Слідство встановило, що в період з 2020 по 2025 роки фігурант справи отримала та розпорядилася коштами в сумі 3,185 млн грн, що перебували на її власному банківському рахунку.
З огляду на вимоги Закону України "Про запобігання корупції", ці кошти не можуть вважатися набутими за рахунок законних доходів, уточнили в САП.
У той же період мати підозрюваної набула у власність квартиру у житловому комплексі бізнес-класу неподалік від центру Києва. ЇЇ вартість становить 4,65 млн грн.
Слідство отримало докази придбання цього майна за дорученням службової особи та можливості вчиняти з нею дії, тотожні праву розпорядження. Проаналізувавши офіційні доходи і витрати родини було встановлено, що вони не мали достатніх законних прибутків і підстав для придбання цих активів.
Суд за позовом прокурора наклав арешт на спірну нерухомість та інше майно відповідача, заявили в САП.
