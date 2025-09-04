Начальниця підрозділу РДА Києва придбала активи на 7,8 млн грн: САП звернулась з позовом до суду

$41.370.01
Ексклюзив
14:02 • 734 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 11415 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 17821 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 18389 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 17348 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 36331 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39374 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 41957 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37726 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 73774 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 279272 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 272632 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 270264 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 263246 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 27198 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 17770 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 16288 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 36308 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 35581 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 73759 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Париж
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 7440 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 17770 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 10423 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 16364 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 18457 перегляди
Фейкові новини
Bild
Facebook
Шахед-136
Дія (сервіс)

Начальниця підрозділу РДА Києва придбала активи на 7,8 млн грн: САП звернулась з позовом до суду

Київ • УНН

 • 40 перегляди

САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальниці підрозділу однієї з РДА Києва на понад 7,8 млн грн. Ці кошти отримала вона та її близька особа.

Начальниця підрозділу РДА Києва придбала активи на 7,8 млн грн: САП звернулась з позовом до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила суд визнати необґрунтованими активи, набуті начальницею підрозділу однієї з районних державних адміністрацій у місті Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

До Вищого антикорупційного суду було подано позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 7,8 млн грн. Ці кошти отримала начальниця підрозділу однієї з районних у місті Києві державних адміністрацій, що влітку 2023 року закупив в укриття барабани – також ці кошти отримала її близька особа.

Позов було складено на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно зібраних прокурором САП. Слідство встановило, що в період з 2020 по 2025 роки фігурант справи отримала та розпорядилася коштами в сумі 3,185 млн грн, що перебували на її власному банківському рахунку.

З огляду на вимоги Закону України "Про запобігання корупції", ці кошти не можуть вважатися набутими за рахунок законних доходів, уточнили в САП.

У той же період мати підозрюваної набула у власність квартиру у житловому комплексі бізнес-класу неподалік від центру Києва. ЇЇ вартість становить 4,65 млн грн.

Слідство отримало докази придбання цього майна за дорученням службової особи та можливості вчиняти з нею дії, тотожні праву розпорядження. Проаналізувавши офіційні доходи і витрати родини було встановлено, що вони не мали достатніх законних прибутків і підстав для придбання цих активів.

Суд за позовом прокурора наклав арешт на спірну нерухомість та інше майно відповідача, заявили в САП.

НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ Вітюка на незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про “помсту”02.09.25, 18:47 • 4294 перегляди

Євген Устименко

КиївКримінал та НП
Україна
Київ