14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Начальница подразделения РГА Киева приобрела активы на 7,8 млн грн: САП обратилась с иском в суд

Киев • УНН

 • 436 просмотра

САП требует признать необоснованными активы начальницы подразделения одной из РГА Киева на более чем 7,8 млн грн. Эти средства получила она и ее близкое лицо.

Начальница подразделения РГА Киева приобрела активы на 7,8 млн грн: САП обратилась с иском в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила суд признать необоснованными активы, приобретенные начальницей подразделения одной из районных государственных администраций в городе Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

В Высший антикоррупционный суд был подан иск о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 7,8 млн грн. Эти средства получила начальница подразделения одной из районных в городе Киеве государственных администраций, которая летом 2023 года закупила в укрытие барабаны – также эти средства получило ее близкое лицо.

Иск был составлен на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, самостоятельно собранных прокурором САП. Следствие установило, что в период с 2020 по 2025 годы фигурант дела получила и распорядилась средствами в сумме 3,185 млн грн, находившимися на ее собственном банковском счете.

Учитывая требования Закона Украины "О предотвращении коррупции", эти средства не могут считаться приобретенными за счет законных доходов, уточнили в САП.

В тот же период мать подозреваемой приобрела в собственность квартиру в жилом комплексе бизнес-класса неподалеку от центра Киева. Ее стоимость составляет 4,65 млн грн.

Следствие получило доказательства приобретения этого имущества по поручению должностного лица и возможности совершать с ним действия, тождественные праву распоряжения. Проанализировав официальные доходы и расходы семьи, было установлено, что они не имели достаточных законных доходов и оснований для приобретения этих активов.

Суд по иску прокурора наложил арест на спорную недвижимость и другое имущество ответчика, заявили в САП.

Евгений Устименко

