Начальница подразделения РГА Киева приобрела активы на 7,8 млн грн: САП обратилась с иском в суд
САП требует признать необоснованными активы начальницы подразделения одной из РГА Киева на более чем 7,8 млн грн. Эти средства получила она и ее близкое лицо.
Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила суд признать необоснованными активы, приобретенные начальницей подразделения одной из районных государственных администраций в городе Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
В Высший антикоррупционный суд был подан иск о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму более 7,8 млн грн. Эти средства получила начальница подразделения одной из районных в городе Киеве государственных администраций, которая летом 2023 года закупила в укрытие барабаны – также эти средства получило ее близкое лицо.
Иск был составлен на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, самостоятельно собранных прокурором САП. Следствие установило, что в период с 2020 по 2025 годы фигурант дела получила и распорядилась средствами в сумме 3,185 млн грн, находившимися на ее собственном банковском счете.
Учитывая требования Закона Украины "О предотвращении коррупции", эти средства не могут считаться приобретенными за счет законных доходов, уточнили в САП.
В тот же период мать подозреваемой приобрела в собственность квартиру в жилом комплексе бизнес-класса неподалеку от центра Киева. Ее стоимость составляет 4,65 млн грн.
Следствие получило доказательства приобретения этого имущества по поручению должностного лица и возможности совершать с ним действия, тождественные праву распоряжения. Проанализировав официальные доходы и расходы семьи, было установлено, что они не имели достаточных законных доходов и оснований для приобретения этих активов.
Суд по иску прокурора наложил арест на спорную недвижимость и другое имущество ответчика, заявили в САП.
