Нардеп приховав п'ять квартир та елітний позашляховик на 8 мільйонів. САП подала позов до суду
Київ • УНН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо необґрунтованих активів нардепа. Йдеться про 5 квартир, майнові права на квартиру та автомобіль Toyota Land Cruiser загальною вартістю понад 8,2 млн гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набув чинний народний депутат України. Йдеться про квартири та автомобіль "Toyota Land Cruiser", передає УНН із посиланням на САП.
1 вересня 2025 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з урахуванням самостійно зібраних доказів та матеріалів, отриманих детективами НАБУ під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набув чинний народний депутат України
Зазначається, що позовну заяву подано щодо такого майна:
- 5 квартир;
- майнові права на квартиру;
- автомобіль “Toyota Land Cruiser”.
Загальна вартість активів – понад 8,2 млн гривень. З метою приховання факту набуття вказаного майна було вжито заходи до оформлення права власності на свого батька та співмешканку брата. Аналізом майнового стану народного депутата, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
