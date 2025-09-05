Нардеп приховав п'ять квартир та елітний позашляховик на 8 мільйонів. САП подала позов до суду

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
15:10 • 1934 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12 • 6998 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 18717 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 28239 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 25038 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 44350 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 38384 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 52102 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 43157 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 42299 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
39%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 15491 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 14750 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 31757 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 33118 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 12565 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 1930 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 11735 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 31776 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 44341 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 33853 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Ужгород
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 27351 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 70127 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 27130 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 32174 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 33716 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Fox News
Ту-22М
Ту-95
Financial Times

Нардеп приховав п'ять квартир та елітний позашляховик на 8 мільйонів. САП подала позов до суду

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо необґрунтованих активів нардепа. Йдеться про 5 квартир, майнові права на квартиру та автомобіль Toyota Land Cruiser загальною вартістю понад 8,2 млн гривень.

Нардеп приховав п'ять квартир та елітний позашляховик на 8 мільйонів. САП подала позов до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набув чинний народний депутат України. Йдеться про квартири та автомобіль "Toyota Land Cruiser", передає УНН із посиланням на САП.

1 вересня 2025 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з урахуванням самостійно зібраних доказів та матеріалів, отриманих детективами НАБУ під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набув чинний народний депутат України 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позовну заяву подано щодо такого майна:

  • 5 квартир;
    • майнові права на квартиру;
      • автомобіль “Toyota Land Cruiser”.

        Загальна вартість активів – понад 8,2 млн гривень. З метою приховання факту набуття вказаного майна було вжито заходи до оформлення права власності на свого батька та співмешканку брата. Аналізом майнового стану народного депутата, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави 

        - додали в САП.

        Нагадаємо

        Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила суд визнати необґрунтованими активи, набуті начальницею підрозділу однієї з районних державних адміністрацій у місті Києві.

        Антоніна Туманова

        ПолітикаКримінал та НП
        Національне антикорупційне бюро України
        Україна
        Київ