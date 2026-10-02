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Шахед-136

Зеленський зустрівся з японськими депутатами на тлі атак "шахедів"

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Зеленський обговорив із депутатами Японії безпекові ризики та подальшу співпрацю. Україна цінує економічну та гуманітарну підтримку Токіо від початку російської війни.

Зеленський зустрівся з японськими депутатами на тлі атак "шахедів"

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з екс-міністром оборони країни Онодерою Іцунорі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, важливо, що саме в такі непрості дні для України, як зараз, коли російські хвилі "шахедів" постійно тероризують наших людей, "у нас завжди є представники партнерів, які бачать і відчувають, що відбувається".

Важливо, щоб Японія та інші партнери точно знали, які ризики це все несе. Дуже цінуємо всю економічну та гуманітарну підтримку від початку російської війни та рівень відносин з Японією. В Нью-Йорку ми з Премʼєр-міністеркою Санае Такаїчі говорили, як зробити більше для двосторонніх відносин між нашими країнами та нашої безпеки - України, Японії та всіх демократичних країн. Домовились, що будемо і надалі в активній комунікації

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Україна залучила 51,5 млн доларів від уряду Японії на розвиток системи охорони здоров’я. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України23.09.26, 04:17 • 23140 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Японія
Володимир Зеленський
Україна