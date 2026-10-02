Зеленський зустрівся з японськими депутатами на тлі атак "шахедів"

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з екс-міністром оборони країни Онодерою Іцунорі. Про це повідомляє УНН.

За словами глави держави, важливо, що саме в такі непрості дні для України, як зараз, коли російські хвилі "шахедів" постійно тероризують наших людей, "у нас завжди є представники партнерів, які бачать і відчувають, що відбувається".

Важливо, щоб Японія та інші партнери точно знали, які ризики це все несе. Дуже цінуємо всю економічну та гуманітарну підтримку від початку російської війни та рівень відносин з Японією. В Нью-Йорку ми з Премʼєр-міністеркою Санае Такаїчі говорили, як зробити більше для двосторонніх відносин між нашими країнами та нашої безпеки - України, Японії та всіх демократичних країн. Домовились, що будемо і надалі в активній комунікації