Зеленський зустрівся з японськими депутатами на тлі атак "шахедів"
Київ • УНН
Зеленський обговорив із депутатами Японії безпекові ризики та подальшу співпрацю. Україна цінує економічну та гуманітарну підтримку Токіо від початку російської війни.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з екс-міністром оборони країни Онодерою Іцунорі. Про це повідомляє УНН.
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За словами глави держави, важливо, що саме в такі непрості дні для України, як зараз, коли російські хвилі "шахедів" постійно тероризують наших людей, "у нас завжди є представники партнерів, які бачать і відчувають, що відбувається".
Важливо, щоб Японія та інші партнери точно знали, які ризики це все несе. Дуже цінуємо всю економічну та гуманітарну підтримку від початку російської війни та рівень відносин з Японією. В Нью-Йорку ми з Премʼєр-міністеркою Санае Такаїчі говорили, як зробити більше для двосторонніх відносин між нашими країнами та нашої безпеки - України, Японії та всіх демократичних країн. Домовились, що будемо і надалі в активній комунікації
Нагадаємо
Україна залучила 51,5 млн доларів від уряду Японії на розвиток системи охорони здоров’я. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України23.09.26, 04:17 • 23140 переглядiв