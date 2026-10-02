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Зеленский встретился с японскими депутатами на фоне атак «шахедов»

Киев • УНН

 • 1890 просмотра

Зеленский обсудил с депутатами Японии риски безопасности и дальнейшее сотрудничество. Украина ценит экономическую и гуманитарную поддержку Токио с начала российской войны.

Зеленский встретился с японскими депутатами на фоне атак «шахедов»

Президент Владимир Зеленский провел встречу с членами Палаты представителей Национального парламента Японии во главе с бывшим министром обороны страны Онодэрой Ицунори. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам главы государства, важно, что именно в такие непростые для Украины дни, как сейчас, когда российские волны «шахедов» постоянно терроризируют наших людей, «у нас всегда есть представители партнеров, которые видят и чувствуют, что происходит».

Важно, чтобы Япония и другие партнеры точно знали, какие риски это все несет. Очень ценим всю экономическую и гуманитарную поддержку с начала российской войны и уровень отношений с Японией. В Нью-Йорке мы с Премьер-министром Санаэ Такаити говорили о том, как сделать больше для двусторонних отношений между нашими странами и нашей безопасности — Украины, Японии и всех демократических стран. Договорились, что и впредь будем поддерживать активную коммуникацию

— отметил Зеленский.

Напомним

Украина привлекла 51,5 млн долларов от правительства Японии на развитие системы здравоохранения. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Премьер-министр Японии Такаити на первой встрече с Зеленским пообещала продолжить поддержку Украины23.09.26, 04:17 • 23146 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Япония
Владимир Зеленский
Украина