19:02 • 3252 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 5346 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 5726 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 6780 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 12106 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 15278 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 12112 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 23697 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23552 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27487 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Зеленський: за добу у Києві та області майже 30 тис. людей отримали гаряче харчування, готові збільшувати масштаб допомоги

Київ • УНН

 • 658 перегляди

За добу у Києві та області майже 30 тис. людей отримали гаряче харчування. Влада готова збільшувати таку допомогу, заявив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський: за добу у Києві та області майже 30 тис. людей отримали гаряче харчування, готові збільшувати масштаб допомоги

За добу у Києві та області майже 30 тис. людей отримали гаряче харчування і за необхідності влада готова збільшувати таку допомогу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, додавши, що енергетичне обладнання для Києва потрібно було шукати ще до зими, і міська влада Києва повинна діяти значно швидше, передає УНН

В усіх регіонах, де є для цього потреба, залучені ремонтні бригади та необхідні сили для відновлення. Найбільш складна ситуація зараз у Києві, передусім з опаленням, є також значні проблеми з електрикою. Для Києва залучені бригади з багатьох наших регіонів, фактично з усієї країни, у тому числі прифронтові регіони готові допомагати. МВС України забезпечує гаряче харчування в районах у Києві, де це необхідно. Тільки за минулу добу – 6 тисяч 200 людей у Києві. На Київщині 22 тисячі людей отримали гаряче харчування. Готові збільшувати масштаб такої допомоги, якщо це буде потрібно 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що очікує звіти по всіх дорученнях на роботу з партнерами, які були. 

Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент Зеленський заявив, що росіяни готуються до нового удару, про що свідчать дані розвідки. Він наголосив, що світ має використати свою силу для припинення війни.

Павло Башинський

Політика
