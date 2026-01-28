Зеленський: за добу у Києві та області майже 30 тис. людей отримали гаряче харчування, готові збільшувати масштаб допомоги

За добу у Києві та області майже 30 тис. людей отримали гаряче харчування і за необхідності влада готова збільшувати таку допомогу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, додавши, що енергетичне обладнання для Києва потрібно було шукати ще до зими, і міська влада Києва повинна діяти значно швидше, передає УНН.

В усіх регіонах, де є для цього потреба, залучені ремонтні бригади та необхідні сили для відновлення. Найбільш складна ситуація зараз у Києві, передусім з опаленням, є також значні проблеми з електрикою. Для Києва залучені бригади з багатьох наших регіонів, фактично з усієї країни, у тому числі прифронтові регіони готові допомагати. МВС України забезпечує гаряче харчування в районах у Києві, де це необхідно. Тільки за минулу добу – 6 тисяч 200 людей у Києві. На Київщині 22 тисячі людей отримали гаряче харчування. Готові збільшувати масштаб такої допомоги, якщо це буде потрібно - сказав Зеленський.

Він додав, що очікує звіти по всіх дорученнях на роботу з партнерами, які були.

Шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими, і міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше. Тим більше що всі в уряді готові допомогти - додав Зеленський.

