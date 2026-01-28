Зеленский: за сутки в Киеве и области почти 30 тыс. человек получили горячее питание, готовы увеличивать масштаб помощи

За сутки в Киеве и области почти 30 тыс. человек получили горячее питание, и при необходимости власти готовы увеличивать такую помощь. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что энергетическое оборудование для Киева нужно было искать еще до зимы, и городские власти Киева должны действовать значительно быстрее, передает УНН.

Во всех регионах, где есть для этого потребность, задействованы ремонтные бригады и необходимые силы для восстановления. Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, прежде всего с отоплением, есть также значительные проблемы с электричеством. Для Киева задействованы бригады из многих наших регионов, фактически со всей страны, в том числе прифронтовые регионы готовы помогать. МВД Украины обеспечивает горячее питание в районах в Киеве, где это необходимо. Только за минувшие сутки – 6 тысяч 200 человек в Киеве. В Киевской области 22 тысячи человек получили горячее питание. Готовы увеличивать масштаб такой помощи, если это будет нужно - сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает отчеты по всем поручениям на работу с партнерами, которые были.

Искать и покупать оборудование нужно было еще до этой зимы, и городские власти в Киеве должны действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале было людям легче. Тем более что все в правительстве готовы помочь - добавил Зеленский.

Напомним

