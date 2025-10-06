Зеленський відреагував на удар росії по пологовому будинку в Сумах
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про російський удар безпілотником по пологовому будинку в Сумах. На щастя, 35 жінок та 11 дітей перебували в укритті, тому постраждалих немає.
Президент Володимир Зеленський відреагував на удар росії по пологовому будинку в Сумах зазначивши, що на щастя люди були в укритті й постраждалих немає. Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає УНН.
Деталі
Почалась зустріч й надійшло повідомлення про російський удар по Сумах. Удар безпілотника по будівлі пологового будинку. На щастя люди були в укритті, персона, 35 жінок та 11 діточок. На щастя цього разу без постраждалих. Це один з багатьох ударів, які росія завдає щоденно по нашим містам та селам
Доповнення
Сьогодні, 6 жовтня під удар російських військ потрапив перинатальний центр у Сумах.
Як уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров, "ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум". Він заявив, що на момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них - 11 дітей.