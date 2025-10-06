Зеленський відреагував на удар росії по пологовому будинку в Сумах

$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 2228 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 11091 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 15127 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 19060 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 42519 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 26588 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 34377 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63034 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75510 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90608 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Понад 5000 кубинців воюють на боці росії проти України - Reuters6 жовтня, 06:22 • 7720 перегляди
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США6 жовтня, 06:25 • 10362 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 19734 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 20972 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 7684 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 8158 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 21219 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 42537 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 171018 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 99716 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Олександр Охріменко
Україна
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 58147 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 55024 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 130705 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 63235 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 64825 перегляди
Зеленський відреагував на удар росії по пологовому будинку в Сумах

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

Президент Зеленський повідомив про російський удар безпілотником по пологовому будинку в Сумах. На щастя, 35 жінок та 11 дітей перебували в укритті, тому постраждалих немає.

Зеленський відреагував на удар росії по пологовому будинку в Сумах

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар росії по пологовому будинку в Сумах зазначивши, що на щастя люди були в укритті й постраждалих немає. Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає УНН.

Деталі

Почалась зустріч й надійшло повідомлення про російський удар по Сумах. Удар безпілотника по будівлі пологового будинку. На щастя люди були в укритті, персона, 35 жінок та 11 діточок. На щастя цього разу без постраждалих. Це один з багатьох ударів, які росія завдає щоденно по нашим містам та селам

- сказав Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 6 жовтня під удар російських військ потрапив перинатальний центр у Сумах.

Як уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров, "ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум". Він заявив, що на момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них - 11 дітей.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Нідерланди
Володимир Зеленський
Суми