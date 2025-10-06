росіяни вдарили по перинатальному центрі в Сумах: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок російського удару безпілотником по Сумському перинатальному центру загорівся дах. 166 людей, включаючи 11 дітей, перебували в укритті, постраждалих немає.
Під удар російських військ потрапив перинатальний центр у Сумах, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у понеділок у Telegram, пише УНН.
Суми. Внаслідок російського удару загорівся дах перинатального центру. На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття. Обстріл триває.
Як уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров, "ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум". "На момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них – 11 дітей", - вказав голова ОВА у соцмережах.
Він підтвердив, що "всі люди на момент атаки були в укритті". "Попередньо, постраждалих немає", - повідомив Григоров.
В.о. мера Сум Артем Кобзар уточнив, що попередньо був приліт ворожого дрона "Італмас".
рф атакувала вокзал на Сумщині, під ударом опинився потяг Шостка-Київ, є постраждалі - ОВА04.10.25, 12:20 • 3924 перегляди