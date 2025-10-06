россияне ударили по перинатальному центру в Сумах: что известно

Под удар российских войск попал перинатальный центр в Сумах, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сумы. В результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра. На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 сотрудников. Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается.