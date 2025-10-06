россияне ударили по перинатальному центру в Сумах: что известно
Киев • УНН
В результате российского удара беспилотником по Сумскому Перинатальному центру загорелась крыша. 166 человек, включая 11 детей, находились в укрытии, пострадавших нет.
Под удар российских войск попал перинатальный центр в Сумах, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Сумы. В результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра. На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 сотрудников. Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается.
Как уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров, "враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум". "На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них – 11 детей", - указал глава ОВА в соцсетях.
Он подтвердил, что "все люди на момент атаки были в укрытии". "Предварительно, пострадавших нет", - сообщил Григоров.
И.о. мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что предварительно был прилет вражеского дрона "Италмас".
