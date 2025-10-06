россияне ударили по перинатальному центру в Сумах: что известно

$41.230.05
48.380.12
ukenru
06:51 • 10162 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 27658 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 20272 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 30891 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 60259 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 74684 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 89597 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 164327 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 127121 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 110469 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
90%
750мм
Популярные новости
В Луганске оккупанты устроили "день предателя" и наградили учителей-коллаборантов - ЦНС6 октября, 00:26 • 17500 просмотра
Президент Чехии не поручил лидерам пророссийской партии ANO формирование нового правительства6 октября, 01:58 • 15839 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo6 октября, 02:29 • 21903 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 19509 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области06:37 • 12319 просмотра
публикации
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 7492 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto06:06 • 27658 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 164327 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 93462 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 106569 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Тим Кук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 54177 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 51343 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 127120 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 60016 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 61729 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Forbes
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

россияне ударили по перинатальному центру в Сумах: что известно

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

В результате российского удара беспилотником по Сумскому Перинатальному центру загорелась крыша. 166 человек, включая 11 детей, находились в укрытии, пострадавших нет.

россияне ударили по перинатальному центру в Сумах: что известно

Под удар российских войск попал перинатальный центр в Сумах, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сумы. В результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра. На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 сотрудников. Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается.

- сообщил Ермак.

Как уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров, "враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум". "На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них – 11 детей", - указал глава ОВА в соцсетях.

Он подтвердил, что "все люди на момент атаки были в укрытии". "Предварительно, пострадавших нет", - сообщил Григоров.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что предварительно был прилет вражеского дрона "Италмас".

рф атаковала вокзал в Сумской области, под ударом оказался поезд Шостка-Киев, есть пострадавшие - ОВА04.10.25, 12:20 • 3920 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Андрій Єрмак
Сумы