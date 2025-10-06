Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар россии по роддому в Сумах, отметив, что, к счастью, люди были в укрытии и пострадавших нет. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает УНН.

Подробности

Началась встреча и поступило сообщение о российском ударе по Сумам. Удар беспилотника по зданию роддома. К счастью, люди были в укрытии, персонал, 35 женщин и 11 детишек. К счастью, на этот раз без пострадавших. Это один из многих ударов, которые россия наносит ежедневно по нашим городам и селам - сказал Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 6 октября, под удар российских войск попал перинатальный центр в Сумах.

Как уточнил глава Сумской ОВА Олег Григоров, "враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум". Он заявил, что на момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них - 11 детей.