12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Брюссель
Китай
Зеленський у Дубліні зустрівся з прем’єром Ірландії

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Дубліні. Лідери обмінялися кількома репліками біля урядової будівлі.

Зеленський у Дубліні зустрівся з прем’єром Ірландії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Ірландії Мікхолом Мартіном під час свого візиту до країни, передає УНН

Деталі 

Лідери зустрілися біля урядової будівлі у Дубліні та обмінялися кількома репліками. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до Ірландії. 

Зеленський та перша леді розпочали візит до Ірландії02.12.25, 08:14

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ірландія
Володимир Зеленський
Олена Зеленська