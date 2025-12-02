Зеленський у Дубліні зустрівся з прем’єром Ірландії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Дубліні. Лідери обмінялися кількома репліками біля урядової будівлі.
Деталі
Лідери зустрілися біля урядової будівлі у Дубліні та обмінялися кількома репліками.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до Ірландії.
