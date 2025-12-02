Зеленский в Дублине встретился с премьером Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Ирландии Микхолом Мартином во время своего визита в страну, передает УНН.

Детали

Лидеры встретились у правительственного здания в Дублине и обменялись несколькими репликами.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали визит в Ирландию.

Зеленский и первая леди начали визит в Ирландию