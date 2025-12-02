$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 10368 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:33 • 11708 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 10920 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 13483 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 45847 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 46641 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58299 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48716 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44745 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Зеленский в Дублине встретился с премьером Ирландии

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине. Лидеры обменялись несколькими репликами у правительственного здания.

Зеленский в Дублине встретился с премьером Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Ирландии Микхолом Мартином во время своего визита в страну, передает УНН

Детали

Лидеры встретились у правительственного здания в Дублине и обменялись несколькими репликами. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали визит в Ирландию. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Республика Ирландия
Владимир Зеленский
Елена Зеленская