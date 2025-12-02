Зеленский в Дублине встретился с премьером Ирландии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Ирландии Микхолом Мартином во время своего визита в страну, передает УНН.
Детали
Лидеры встретились у правительственного здания в Дублине и обменялись несколькими репликами.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали визит в Ирландию.
