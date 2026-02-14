$42.990.00
12:44 • 38 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 596 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 2860 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 7008 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 9764 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 11500 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 23673 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 40733 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35775 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35562 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Популярнi новини
Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський14 лютого, 03:08 • 8136 перегляди
Санду: росія веде когнітивну війну проти Молдови і лякає "українським сценарієм"14 лютого, 03:44 • 4792 перегляди
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом14 лютого, 04:17 • 7452 перегляди
В Угорщині вважають швидкий вступ України до ЄС загрозою війни з росією - ЗМІ14 лютого, 05:32 • 3994 перегляди
Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу14 лютого, 05:44 • 5332 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 64114 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 91410 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 60358 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 78592 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 119660 перегляди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Ван Ї (політик)
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Німеччина
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 2278 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 11122 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 14616 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 37049 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 36668 перегляди
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Опалення

Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про очікувані тристоронні переговори Україна-США-РФ наступного тижня. Він висловив сподівання на їхню серйозність та предметність, попри відчуття, що сторони говорять про різні речі.

Наступного тижня очікуються тристоронні переговори Україна-США-рф, є сподівання, що вони будуть "серйозними" та "предметними", на тлі того, як іноді відчувається, ніби сторони говорять про "цілковито різні речі", заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

Президент повідомив, що зараз багато часу присвячено переговорам. За його словами, наступного тижня мають відбутися тристоронні зустрічі.

росія чує силу. Чим сильнішими ми є, тим більш реалістичним стає мир. Багато часу зараз проведено у переговорах, ми справді сподіваємося, що тристоронні зустрічі наступного тижня будуть серйозними, предметними, допоможуть усім нам

- наголосив Президент.

Та, за словами Президента, російська сторона часто згадує так званий "дух Анкориджа", хоч зміст цих заяв залишається незрозумілим, тоді як американська сторона часто повертається до питання поступок.

"Але чесно, іноді відчувається, ніби сторони говорять про цілковито різні речі. росіяни часто говорять про якийсь "дух Анкориджа". Ми лише можемо здогадуватися, що вони реально мають на увазі. Американці часто повертаються до питання поступок, і надто часто ці поступки обговорюються в контексті лише України - не росії. Європа практично не присутня за столом. Це велика помилка, на мою думку", - зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Окремі дипломатичні переговори, щодо війни в Україні та щодо Ірану, заплановані на вівторок у Женеві. Делегація США зустрінеться з іранцями за посередництва Оману, а потім проведе тристоронні переговори з Україною та росією.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Оман
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран