Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними

Наступного тижня очікуються тристоронні переговори Україна-США-рф, є сподівання, що вони будуть "серйозними" та "предметними", на тлі того, як іноді відчувається, ніби сторони говорять про "цілковито різні речі", заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Деталі

Президент повідомив, що зараз багато часу присвячено переговорам. За його словами, наступного тижня мають відбутися тристоронні зустрічі.

росія чує силу. Чим сильнішими ми є, тим більш реалістичним стає мир. Багато часу зараз проведено у переговорах, ми справді сподіваємося, що тристоронні зустрічі наступного тижня будуть серйозними, предметними, допоможуть усім нам - наголосив Президент.

Та, за словами Президента, російська сторона часто згадує так званий "дух Анкориджа", хоч зміст цих заяв залишається незрозумілим, тоді як американська сторона часто повертається до питання поступок.

"Але чесно, іноді відчувається, ніби сторони говорять про цілковито різні речі. росіяни часто говорять про якийсь "дух Анкориджа". Ми лише можемо здогадуватися, що вони реально мають на увазі. Американці часто повертаються до питання поступок, і надто часто ці поступки обговорюються в контексті лише України - не росії. Європа практично не присутня за столом. Це велика помилка, на мою думку", - зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Окремі дипломатичні переговори, щодо війни в Україні та щодо Ірану, заплановані на вівторок у Женеві. Делегація США зустрінеться з іранцями за посередництва Оману, а потім проведе тристоронні переговори з Україною та росією.