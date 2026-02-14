$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 2 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 532 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 2812 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 6960 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 9718 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 11478 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 23657 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40716 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35761 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35551 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский14 февраля, 03:08 • 7944 просмотра
Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"14 февраля, 03:44 • 4668 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 7272 просмотра
В Венгрии считают быстрое вступление Украины в ЕС угрозой войны с россией - СМИ14 февраля, 05:32 • 3924 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 5210 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 64087 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 91352 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 60340 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 78579 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 119647 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 2272 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 11117 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14610 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 37044 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36662 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Социальная сеть
Отопление

Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ожидаемых трехсторонних переговорах Украина-США-РФ на следующей неделе. Он выразил надежду на их серьезность и предметность, несмотря на ощущение, что стороны говорят о разных вещах.

Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными

На следующей неделе ожидаются трехсторонние переговоры Украина-США-РФ, есть надежда, что они будут "серьезными" и "предметными", на фоне того, как иногда кажется, будто стороны говорят о "совершенно разных вещах", заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

Президент сообщил, что сейчас много времени посвящено переговорам. По его словам, на следующей неделе должны состояться трехсторонние встречи.

Россия слышит силу. Чем сильнее мы, тем более реалистичным становится мир. Много времени сейчас проведено в переговорах, мы действительно надеемся, что трехсторонние встречи на следующей неделе будут серьезными, предметными, помогут всем нам

- подчеркнул Президент.

Но, по словам Президента, российская сторона часто упоминает так называемый "дух Анкориджа", хотя содержание этих заявлений остается непонятным, тогда как американская сторона часто возвращается к вопросу уступок.

"Но честно, иногда кажется, будто стороны говорят о совершенно разных вещах. Россияне часто говорят о каком-то "духе Анкориджа". Мы лишь можем догадываться, что они реально имеют в виду. Американцы часто возвращаются к вопросу уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются в контексте только Украины - не России. Европа практически не присутствует за столом. Это большая ошибка, по моему мнению", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Отдельные дипломатические переговоры по войне в Украине и по Ирану запланированы на вторник в Женеве. Делегация США встретится с иранцами при посредничестве Омана, а затем проведет трехсторонние переговоры с Украиной и Россией.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Оман
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран