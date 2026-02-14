Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными

На следующей неделе ожидаются трехсторонние переговоры Украина-США-РФ, есть надежда, что они будут "серьезными" и "предметными", на фоне того, как иногда кажется, будто стороны говорят о "совершенно разных вещах", заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

Президент сообщил, что сейчас много времени посвящено переговорам. По его словам, на следующей неделе должны состояться трехсторонние встречи.

Россия слышит силу. Чем сильнее мы, тем более реалистичным становится мир. Много времени сейчас проведено в переговорах, мы действительно надеемся, что трехсторонние встречи на следующей неделе будут серьезными, предметными, помогут всем нам - подчеркнул Президент.

Но, по словам Президента, российская сторона часто упоминает так называемый "дух Анкориджа", хотя содержание этих заявлений остается непонятным, тогда как американская сторона часто возвращается к вопросу уступок.

"Но честно, иногда кажется, будто стороны говорят о совершенно разных вещах. Россияне часто говорят о каком-то "духе Анкориджа". Мы лишь можем догадываться, что они реально имеют в виду. Американцы часто возвращаются к вопросу уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются в контексте только Украины - не России. Европа практически не присутствует за столом. Это большая ошибка, по моему мнению", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Отдельные дипломатические переговоры по войне в Украине и по Ирану запланированы на вторник в Женеве. Делегация США встретится с иранцами при посредничестве Омана, а затем проведет трехсторонние переговоры с Украиной и Россией.