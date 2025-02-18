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Зеленський: США говорять речі, які дуже подобаються путіну

Київ • УНН

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Президент України заявив, що США намагаються догодити путіну своїми заявами для досягнення швидкого успіху. Зеленський застеріг від повторення помилок Афганістану та виступив проти територіальних поступок.

Президент Володимир Зеленський вважає, що риторика Сполучених Штатів нині спрямована на те, аби догодити кремлівському лідеру володимиру путіну. Це робиться задля вдалого досягнення цілей. Однак припинення вогню "не буде успішним". Про це сказав Глава української держави в інтервʼю телеканалу ARD, передає УНН

Деталі

Зазначається, що перед початком переговорів між представниками США та росії щодо шляхів досягнення мирної угоди щодо України президент України Володимир Зеленський застеріг Захід від повторення помилок минулого.

У ток-шоу Maischberger на телеканалі ARD Зеленський нагадав про поспішне виведення західних військ з Афганістану в 2021 році, тим самим виступивши проти переговорної тактики, яка відмовляється від найважливіших вимог ще до початку переговорів

- йдеться у дописі ARD.

В інтервʼю телеканалу Володимир Зеленський вкотре виступив за сильну роль США в Україні після укладання мирної угоди.

Сьогодні Україна - це вже не та країна, якою вона була на початку російської агресивної війни, і, наприклад, вона має великий досвід у виробництві власної зброї. Але "без підтримки США перемоги України точно не буде"

- повідомляє телеканал.

Переговори про припинення вогню також повинні включати гарантії безпеки. Хоча підхід Трампа полягав у тому, що європейський військовий контингент має допомогти Україні, він сказав Трампу, що "американці мають бути там". Йдеться не лише про кількість військ.

Це важлива демонстрація сили путіну, що всі союзники працюють разом, щоб захистити Україну

- пояснив Володимир Зеленський.

Як повідомляє ARD, Зеленський знав, що Трамп має "дуже близькі відносини з путіним". Однак він зазначив, що, на його думку, "між главами держав США і росії не може бути по-справжньому добрих відносин - тому що це різні полюси, різні культури, різні спільності цінностей".

У нього самого було багато "позитивних розмов" із Трампом. Але наразі все залежить від результату

- пише ARD.

Володимир Зеленський, коментуючи перспективу територіальних поступок росії під час майбутніх "мирних переговорів", вкотре заявив, що Україна "юридично не відмовиться від своїх територій".

Він також висловив упевненість, що частини його країни, які були завойовані і анексовані росією з порушенням міжнародного права, одного дня знову стануть частиною національної території.

Звичайно, ми все повернемо. Повага до міжнародного права повернеться. Якщо не сьогодні, то завтра

- зазначив Президент України.

Аналізуючи слова міністра оборони США Піта Гегсета про те, що повернення на кордони 2014 року є для України нереалістичним, Зеленський зазначив, що голова Пентагону "повинен заглибитися в деталі. Я думаю, що йому потрібна година для цього".

Але проблема в тому, що США сьогодні говорять речі, які дуже приємні путіну. Я думаю, у цьому є суть питання. Тому що вони хочуть догодити йому. Знаєте, чому? Щоб зустрітися один з одним і досягти швидкого успіху. Однак припинення вогню "не буде успішним"

- цитує слова Володимира Зеленського телеканал ARD.

Зеленський також вважає, що питання потенційного членства України в НАТО не можна виключати з процесу переговорів про "завершення війни".

"Ви не можете це просто виключити. Так це не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений у Афганістані 2.0", - сказав Президент України.

Нагадаємо

Україна не братиме участі в переговорах між росією та Сполученими Штатами, які мають відбутися у Саудівській Аравії. 

лавров і ушаков прибули до Ер-Ріяда для переговорів між росією та США17.02.25, 20:41 • 55365 переглядiв

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