Зеленский: США говорят вещи, которые очень нравятся путину

Президент Владимир Зеленский считает, что риторика Соединенных Штатов сейчас направлена на то, чтобы угодить кремлевскому лидеру владимиру путину. Это делается для удачного достижения целей. Однако прекращение огня "не будет успешным". Об этом сказал Глава украинского государства в интервью телеканалу ARD, передает УНН.

Детали

Отмечается, что перед началом переговоров между представителями США и россии относительно путей достижения мирного соглашения по Украине президент Украины Владимир Зеленский предостерег Запад от повторения ошибок прошлого.

В ток-шоу Maischberger на телеканале ARD Зеленский напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана в 2021 году, тем самым выступив против переговорной тактики, которая отказывается от важнейших требований еще до начала переговоров - говорится в заметке ARD.

В интервью телеканалу Владимир Зеленский в очередной раз выступил за сильную роль США в Украине после заключения мирного соглашения.

Сегодня Украина - это уже не та страна, какой она была в начале российской агрессивной войны, и, например, она имеет большой опыт в производстве собственного оружия. Но "без поддержки США победы Украины точно не будет" - сообщает телеканал.

Переговоры о прекращении огня также должны включать гарантии безопасности. Хотя подход Трампа заключался в том, что европейский военный контингент должен помочь Украине, он сказал Трампу, что "американцы должны быть там". Речь идет не только о количестве войск.

Это важная демонстрация силы путину, что все союзники работают вместе, чтобы защитить Украину - объяснил Владимир Зеленский.

Как сообщает ARD, Зеленский знал, что Трамп имеет "очень близкие отношения с путиным". Однако он отметил, что, по его мнению, "между главами государств США и россии не может быть по-настоящему хороших отношений - потому что это разные полюса, разные культуры, разные общности ценностей".

У него самого было много "позитивных разговоров" с Трампом. Но сейчас все зависит от результата - пишет ARD.

Владимир Зеленский, комментируя перспективу территориальных уступок россии во время будущих "мирных переговоров", в очередной раз заявил, что Украина "юридически не откажется от своих территорий".

Он также выразил уверенность, что части его страны, которые были завоеваны и аннексированы россией с нарушением международного права, однажды снова станут частью национальной территории.

Конечно, мы все вернем. Уважение к международному праву вернется. Если не сегодня, то завтра - отметил Президент Украины.

Анализируя слова министра обороны США Пита Гегсета о том, что возвращение на границы 2014 года является для Украины нереалистичным, Зеленский отметил, что глава Пентагона "должен углубиться в детали. Я думаю, что ему нужно время для этого".

Но проблема в том, что США сегодня говорят вещи, которые очень приятны путину. Я думаю, в этом есть суть вопроса. Потому что они хотят угодить ему. Знаете, почему? Чтобы встретиться друг с другом и достичь быстрого успеха. Однако прекращение огня "не будет успешным" - цитирует слова Владимира Зеленского телеканал ARD.

Зеленский также считает, что вопрос потенциального членства Украины в НАТО нельзя исключать из процесса переговоров о "завершении войны".

"Вы не можете это просто исключить. Так это не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0", - сказал Президент Украины.

Напомним

Украина не будет участвовать в переговорах между россией и Соединенными Штатами, которые должны состояться в Саудовской Аравии.

лавров и ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров между россией и США