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Україна не братиме участі в переговорах США та рф у Саудівській Аравії - Зеленський

Україна не братиме участі в переговорах США та рф у Саудівській Аравії - Зеленський

Київ • УНН

 • 30701 перегляди

Україна не братиме участі в переговорах між США та росією в Саудівській Аравії, заявив Зеленський. Президент наголосив, що його візит до регіону не пов'язаний з цими переговорами та був запланований заздалегідь.

Україна не братиме участі в переговорах між росією та Сполученими Штатами, які мають відбутися у Саудівській Аравії. Про це пише Politico з посиланням на слова Президента Володимира Зеленського, передає УНН

Прибуття Зеленського в регіон у той час, коли США та росія готуються до переговорів у Саудівській Аравії, викликало низку спекуляцій щодо можливої участі України.

Американські чиновники на Мюнхенській безпековій конференції заявили виданню POLITICO, що Вашингтон запросив Україну до переговорів.

Однак, за словами Зеленського, Київ про це нічого не знав.

Україна не братиме участі в переговорах. Україна не знала, що вони плануються. Візит до регіону був запланований задовго до того, як США вирішили зустрітися з росією саме там 

- наголосив Президент.

Він додав, що будь-які переговори без присутності України за столом переговорів не матимуть жодного результату.

У понеділок Україна та ОАЕ підписали угоду про економічне співробітництво, що відкриває шлях до вільної торгівлі.

Зеленський повідомив, що у вівторок вирушить до Туреччини, тоді як у Ер-Ріяді проходитимуть переговори між США та росією.

До Саудівської Аравії він прибуде лише наступного дня.

Отже, ще раз наголошую: мої візити не мають нічого спільного з цими переговорами…. 

- зазначив Зеленський.

Він привітав перспективу участі європейських лідерів у переговорах, а також усіх, "хто готовий надати Україні реальні гарантії безпеки та чинити тиск на путіна задля досягнення миру".

Втім, і москва, і Вашингтон відкинули ідею європейської участі.

За словами речника кремля дмитра пєскова, зустріч між США та росією буде присвячена насамперед "відновленню всього комплексу російсько-американських відносин". Він також додав, що під час переговорів планують обговорити підготовку можливих перемовин щодо врегулювання ситуації в Україні та організації зустрічі між президентами двох країн.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Саудівську Аравію буде порушувати питання щодо зниження цін на нафту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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