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Украина не будет участвовать в переговорах США и рф в Саудовской Аравии - Зеленский

Украина не будет участвовать в переговорах США и рф в Саудовской Аравии - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 10629 просмотра

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Украина не будет участвовать в переговорах между США и россией в Саудовской Аравии, заявил Зеленский. Президент подчеркнул, что его визит в регион не связан с этими переговорами и был запланирован заранее.

Украина не будет участвовать в переговорах между россией и Соединенными Штатами, которые должны состояться в Саудовской Аравии. Об этом пишет Politico со ссылкой на слова Президента Владимира Зеленского, передает УНН

Прибытие Зеленского в регион в то время, когда США и россия готовятся к переговорам в Саудовской Аравии, вызвало ряд спекуляций относительно возможного участия Украины.

Американские чиновники на Мюнхенской конференции по безопасности заявили изданию POLITICO, что Вашингтон пригласил Украину к переговорам.

Однако, по словам Зеленского, Киев об этом ничего не знал.

Украина не будет участвовать в переговорах. Украина не знала, что они планируются. Визит в регион был запланирован задолго до того, как США решили встретиться с россией именно там 

- подчеркнул Президент.

Он добавил, что любые переговоры без присутствия Украины за столом переговоров не будут иметь никакого результата.

В понедельник Украина и ОАЭ подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, открывающее путь к свободной торговле.

Зеленский сообщил, что во вторник отправится в Турцию, тогда как в Эр-Рияде будут проходить переговоры между США и россией.

В Саудовскую Аравию он прибудет только на следующий день.

Итак, еще раз подчеркиваю: мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами.... 

- отметил Зеленский.

Он приветствовал перспективу участия европейских лидеров в переговорах, а также всех, "кто готов предоставить Украине реальные гарантии безопасности и оказывать давление на путина для достижения мира".

Впрочем, и москва, и Вашингтон отвергли идею европейского участия.

По словам представителя кремля Дмитрия Пескова, встреча между США и россией будет посвящена прежде всего "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений". Он также добавил, что во время переговоров планируют обсудить подготовку возможных переговоров по урегулированию ситуации в Украине и организации встречи между президентами двух стран.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию будет поднимать вопрос о снижении цен на нефть.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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