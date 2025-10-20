Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників розвідувальних підрозділів ДПСУ з Днем розвідника. Глава держави відзначив важливість їхньої роботи для безпеки країни.
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників розвідувальних підрозділів Державної прикордонної служби з Днем розвідника. Глава держави підкреслив, що це свято чоловіків і жінок, чия робота часто залишається поза публічним поглядом, але результати якої важливі для безпеки країни. Про це Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Ці люди щодня виконують ризиковані завдання, здобувають цінну інформацію і забезпечують ефективну роботу однієї з найважливіших служб
Він висловив подяку розвідникам за їхню відданість і професіоналізм, підкресливши, що країна може гордитися ними, навіть якщо їхні обличчя не завжди можна показувати публічно.
