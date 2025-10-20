$41.730.10
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників розвідувальних підрозділів ДПСУ з Днем розвідника. Глава держави відзначив важливість їхньої роботи для безпеки країни.

Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників розвідувальних підрозділів Державної прикордонної служби з Днем розвідника. Глава держави підкреслив, що це свято чоловіків і жінок, чия робота часто залишається поза публічним поглядом, але результати якої важливі для безпеки країни. Про це Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Ці люди щодня виконують ризиковані завдання, здобувають цінну інформацію і забезпечують ефективну роботу однієї з найважливіших служб

– зазначив Зеленський. 

Він висловив подяку розвідникам за їхню відданість і професіоналізм, підкресливши, що країна може гордитися ними, навіть якщо їхні обличчя не завжди можна показувати публічно.

Степан Гафтко

