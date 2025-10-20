Зеленский поздравил разведчиков Госпогранслужбы с профессиональным праздником
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников разведывательных подразделений Государственной пограничной службы с Днем разведчика. Глава государства подчеркнул, что это праздник мужчин и женщин, чья работа часто остается вне публичного внимания, но результаты которой важны для безопасности страны. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Эти люди ежедневно выполняют рискованные задачи, добывают ценную информацию и обеспечивают эффективную работу одной из важнейших служб
Он выразил благодарность разведчикам за их преданность и профессионализм, подчеркнув, что страна может гордиться ими, даже если их лица не всегда можно показывать публично.
