Зеленский поздравил разведчиков Госпогранслужбы с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников разведывательных подразделений Государственной пограничной службы с Днем разведчика. Глава государства подчеркнул, что это праздник мужчин и женщин, чья работа часто остается вне публичного внимания, но результаты которой важны для безопасности страны. Об этом Зеленский написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Эти люди ежедневно выполняют рискованные задачи, добывают ценную информацию и обеспечивают эффективную работу одной из важнейших служб