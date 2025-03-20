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Зеленський прибув до Норвегії з візитом

Київ • УНН

 • 8027 перегляди

Володимир Зеленський приземлився у Норвегії вранці в четвер, повідомляє nationen.no. Напередодні український президент перебував з візитом у Фінляндії.

Зеленський прибув до Норвегії з візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії з візитом, повідомляє норвезьке видання Nationen, пише УНН.

Деталі

"Президент України Володимир Зеленський у четвер вранці приземлився у Норвегії", - ідеться у повідомленні.

Як пише видання, Зеленський у Норвегії з державним візитом, що "характеризується високою секретністю", "а прибуття президента" "характеризувалося посиленою охороною".

Зеленський, як вказано, візьме участь у кількох зустрічах у Норвегії, а також зустрінеться з пресою.

"Сердечно вітаю Президента України Володимира Зеленського. Норвегія підтримує Україну. Нещодавно об'єднаний Стортинг збільшив підтримку України. Норвегія вносить свій вклад в оборонну боротьбу країни, і ми підтримуємо роботу з досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. Я з нетерпінням чекаю хороших розмов про те, як Норвегія може найкраще допомогти Україні, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Доповнення

Це другий візит президента до Норвегії після повномасштабного вторгнення росії в Україну три роки тому.

Напередодні Зеленський був у Фінляндії.

Зеленський розкрив деталі візиту до Фінляндії18.03.25, 18:18 • 43004 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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