Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії з візитом, повідомляє норвезьке видання Nationen, пише УНН.

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"Президент України Володимир Зеленський у четвер вранці приземлився у Норвегії", - ідеться у повідомленні.

Як пише видання, Зеленський у Норвегії з державним візитом, що "характеризується високою секретністю", "а прибуття президента" "характеризувалося посиленою охороною".

Зеленський, як вказано, візьме участь у кількох зустрічах у Норвегії, а також зустрінеться з пресою.



"Сердечно вітаю Президента України Володимира Зеленського. Норвегія підтримує Україну. Нещодавно об'єднаний Стортинг збільшив підтримку України. Норвегія вносить свій вклад в оборонну боротьбу країни, і ми підтримуємо роботу з досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. Я з нетерпінням чекаю хороших розмов про те, як Норвегія може найкраще допомогти Україні, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Доповнення

Це другий візит президента до Норвегії після повномасштабного вторгнення росії в Україну три роки тому.

Напередодні Зеленський був у Фінляндії.

Зеленський розкрив деталі візиту до Фінляндії