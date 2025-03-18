Зеленський розкрив деталі візиту до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття до Фінляндії для зустрічі з Президентом Александром Стуббом. Сторони обговорять оборонну підтримку, інвестиції в українське виробництво зброї та інтеграцію України в Європу. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Разом із першою леді з офіційним візитом у наших друзів і принципових союзників – Фінляндії. Будуть зустрічі з Президентом Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, Премʼєр-міністром Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній - написав Зеленський.

Він також розповів, що планується обговорити.

Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України. Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти росії та координація зусиль для достойного завершення війни. Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою - додав Зеленський.

Президент також розповів, що у програмі першої леді освітня співпраця: розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії, де завтра, 19 березня, зустрінеться із президентом Фінляндії Александром Стуббом.