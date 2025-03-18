Зеленский раскрыл детали визита в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в Финляндию для встречи с Президентом Александром Стуббом. Стороны обсудят оборонную поддержку, инвестиции в украинское производство оружия и интеграцию Украины в Европу. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Вместе с первой леди с официальным визитом у наших друзей и принципиальных союзников – Финляндии. Будут встречи с Президентом Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб, спикером Юсси Халла-ахо и членами парламента, Премьер-министром Петтери Орпо, правительственными чиновниками и представителями оборонных компаний - написал Зеленский.

Он также рассказал, что планируется обсудить.

Оборонная поддержка, инвестиции в украинское производство оружия, европейская интеграция Украины. Финский опыт создания системы гражданской защиты и построения укрытий. Усиление санкций против россии и координация усилий для достойного завершения войны. Европа должна быть за столом переговоров, и все, что касается безопасности Европы, должно решаться вместе с Европой - добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что в программе первой леди образовательное сотрудничество: расширение Коалиции украинских студий и безопасность образовательного пространства, обустройство школьных укрытий, обмен опытом по системе школьного питания, а также встреча с лидерами бизнеса, меценатами и представителями культурного сообщества.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию, где завтра, 19 марта, встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом.