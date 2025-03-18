Зеленський прибув до Фінляндії: завтра запланована зустріч із президентом Стуббом
Київ • УНН
Володимир Зеленський прибув до Фінляндії для зустрічі з президентом Стуббом. Обговорять підтримку України та кроки для припинення російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії, де завтра, 19 березня, зустрінеться із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента Фінляндії, передає УНН.
Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська здійснять офіційний візит до Фінляндії у середу, 19 березня, який прийматимуть президент Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб
За даними джерел УНН, Президент Зеленський вже прибув до Фінляндії.
Зазначається, що візити розпочнеться з вітальної церемонії на подвір'ї Президентського палацу, а після відбудуться офіційні дискусії, присвячені підтримці Фінляндією України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії.
Планується також участь у заході міністра фінансів Ріікка Пурра, міністра оборони Антті Хякканен та глави МЗС Еліни Валтонен.
По завершенні дискусій президенти проведуть спільну прес-конференцію. Після прес-конференції в дискусіях також візьмуть участь представники компаній оборонно-промислового комплексу. У середу Президент Зеленський також проведе зустрічі зі спікером парламенту Юссі Халла-ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо
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