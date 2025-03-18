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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31802 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Зеленський здійснив поїздку до Львова

Київ • УНН

 • 126850 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відвідав Львів та вшанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі. Він поклав квіти на їхні могили.

Зеленський здійснив поїздку до Львова

Президент України Володимир Зеленський відвідав Львів, про що повідомив у соцмережах у вівторок, пише УНН.

Деталі

Зеленський у Львові вшанував пам’ять загиблих українських воїнів.

"Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям", - написав Президент.

Глава держави, за даними Офісу Презилента, поклав квіти на могили захисників і захисниць на полі почесних поховань Героїв на Личаківському кладовищі, де з квітня 2022 року ховають воїнів, які полягли в боях із російськими окупантами.

ЄС обговорить підтримку України та європейську оборону на березневому саміті: Кошта анонсував виступ Зеленського14.03.25, 12:27 • 15442 перегляди

Юлія Шрамко

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