Зеленський здійснив поїздку до Львова

Президент України Володимир Зеленський відвідав Львів, про що повідомив у соцмережах у вівторок, пише УНН.

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Зеленський у Львові вшанував пам’ять загиблих українських воїнів.

"Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям", - написав Президент.

Глава держави, за даними Офісу Презилента, поклав квіти на могили захисників і захисниць на полі почесних поховань Героїв на Личаківському кладовищі, де з квітня 2022 року ховають воїнів, які полягли в боях із російськими окупантами.

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