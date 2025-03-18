Зеленський здійснив поїздку до Львова
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідав Львів та вшанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі. Він поклав квіти на їхні могили.
Президент України Володимир Зеленський відвідав Львів, про що повідомив у соцмережах у вівторок, пише УНН.
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Зеленський у Львові вшанував пам’ять загиблих українських воїнів.
"Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям", - написав Президент.
Глава держави, за даними Офісу Презилента, поклав квіти на могили захисників і захисниць на полі почесних поховань Героїв на Личаківському кладовищі, де з квітня 2022 року ховають воїнів, які полягли в боях із російськими окупантами.
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