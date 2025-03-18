Зеленский совершил поездку во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Львов, о чем сообщил в соцсетях во вторник, пишет УНН.

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Зеленский во Львове почтил память погибших украинских воинов.

"Львов. Почтил память павших защитников и защитниц Украины. Помним каждого и каждую, кто отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу и будущее нашего государства. Вечная память героям", - написал Президент.

Глава государства, по данным Офиса Президента, возложил цветы на могилы защитников и защитниц на поле почетных захоронений Героев на Лычаковском кладбище, где с апреля 2022 года хоронят воинов, павших в боях с российскими оккупантами.

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