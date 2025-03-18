Зеленский прибыл в Финляндию: завтра запланирована встреча с президентом Стуббом
Киев • УНН
Владимир Зеленский прибыл в Финляндию для встречи с президентом Стуббом. Обсудят поддержку Украины и шаги для прекращения российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию, где завтра, 19 марта, встретится с президентом Финляндии Александером Стуббом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Финляндии, передает УНН.
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская совершат официальный визит в Финляндию в среду, 19 марта, который будут принимать президент Александер Стубб и его жена Сюзанна Иннес-Стубб
По данным источников УНН, Президент Зеленский уже прибыл в Финляндию.
Отмечается, что визит начнется с приветственной церемонии во дворе Президентского дворца, а после состоятся официальные дискуссии, посвященные поддержке Финляндией Украины и шагам, направленным на прекращение российской агрессии.
Планируется также участие в мероприятии министра финансов Риикка Пурра, министра обороны Антти Хякканен и главы МИД Элины Валтонен.
По завершении дискуссий президенты проведут совместную пресс-конференцию. После пресс-конференции в дискуссиях также примут участие представители компаний оборонно-промышленного комплекса. В среду Президент Зеленский также проведет встречи со спикером парламента Юсси Халла-ахо и премьер-министром Петтери Орпо
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Львов и почтил память погибших защитников Украины на Лычаковском кладбище. Он возложил цветы на их могилы.