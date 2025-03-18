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Зеленский прибыл в Финляндию: завтра запланирована встреча с президентом Стуббом

Киев • УНН

 • 15962 просмотра

Владимир Зеленский прибыл в Финляндию для встречи с президентом Стуббом. Обсудят поддержку Украины и шаги для прекращения российской агрессии.

Зеленский прибыл в Финляндию: завтра запланирована встреча с президентом Стуббом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию, где завтра, 19 марта, встретится с президентом Финляндии Александером Стуббом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Финляндии, передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская совершат официальный визит в Финляндию в среду, 19 марта, который будут принимать президент Александер Стубб и его жена Сюзанна Иннес-Стубб 

- говорится в сообщении.

По данным источников УНН, Президент Зеленский уже прибыл в Финляндию.

Отмечается, что визит начнется с приветственной церемонии во дворе Президентского дворца, а после состоятся официальные дискуссии, посвященные поддержке Финляндией Украины и шагам, направленным на прекращение российской агрессии.

Планируется также участие в мероприятии министра финансов Риикка Пурра, министра обороны Антти Хякканен и главы МИД Элины Валтонен.

По завершении дискуссий президенты проведут совместную пресс-конференцию. После пресс-конференции в дискуссиях также примут участие представители компаний оборонно-промышленного комплекса. В среду Президент Зеленский также проведет встречи со спикером парламента Юсси Халла-ахо и премьер-министром Петтери Орпо 

- отмечается в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Львов и почтил память погибших защитников Украины на Лычаковском кладбище. Он возложил цветы на их могилы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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