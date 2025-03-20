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Зеленский прибыл в Норвегию с визитом

Киев • УНН

 • 8026 просмотра

Владимир Зеленский приземлился в Норвегии утром в четверг, сообщает nationen.no. Накануне украинский президент находился с визитом в Финляндии.

Зеленский прибыл в Норвегию с визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с визитом, сообщает норвежское издание Nationen, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский в четверг утром приземлился в Норвегии", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, Зеленский в Норвегии с государственным визитом, который "характеризуется высокой секретностью", "а прибытие президента" "характеризовалось усиленной охраной".

Зеленский, как указано, примет участие в нескольких встречах в Норвегии, а также встретится с прессой.

"Сердечно приветствую Президента Украины Владимира Зеленского. Норвегия поддерживает Украину. Недавно объединенный Стортинг увеличил поддержку Украины. Норвегия вносит свой вклад в оборонную борьбу страны, и мы поддерживаем работу по достижению прочного и справедливого мира в Украине. Я с нетерпением жду хороших разговоров о том, как Норвегия может лучше всего помочь Украине, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Дополнение

Это второй визит президента в Норвегию после полномасштабного вторжения россии в Украину три года назад.

Накануне Зеленский был в Финляндии.

Зеленский раскрыл детали визита в Финляндию18.03.25, 18:18 • 42995 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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