Зеленский прибыл в Норвегию с визитом
Киев • УНН
Владимир Зеленский приземлился в Норвегии утром в четверг, сообщает nationen.no. Накануне украинский президент находился с визитом в Финляндии.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с визитом, сообщает норвежское издание Nationen, пишет УНН.
Детали
"Президент Украины Владимир Зеленский в четверг утром приземлился в Норвегии", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, Зеленский в Норвегии с государственным визитом, который "характеризуется высокой секретностью", "а прибытие президента" "характеризовалось усиленной охраной".
Зеленский, как указано, примет участие в нескольких встречах в Норвегии, а также встретится с прессой.
"Сердечно приветствую Президента Украины Владимира Зеленского. Норвегия поддерживает Украину. Недавно объединенный Стортинг увеличил поддержку Украины. Норвегия вносит свой вклад в оборонную борьбу страны, и мы поддерживаем работу по достижению прочного и справедливого мира в Украине. Я с нетерпением жду хороших разговоров о том, как Норвегия может лучше всего помочь Украине, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Дополнение
Это второй визит президента в Норвегию после полномасштабного вторжения россии в Украину три года назад.
Накануне Зеленский был в Финляндии.
Зеленский раскрыл детали визита в Финляндию18.03.25, 18:18 • 42995 просмотров