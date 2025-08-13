Зеленський провів понад 30 розмов з партнерами: позиція спільна, війну треба закінчувати, але жодної ознаки, що росіяни готуються до її завершення
Київ • УНН
Президент Зеленський провів понад 30 розмов з партнерами, наголошуючи на необхідності тиску на росію для досягнення чесного миру. Він зазначив, що росія не демонструє ознак готовності до завершення війни, а спільні зусилля можуть примусити її до миру.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів понад 30 розмов з партнерами, і позиція спільна, війну треба закінчувати, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни, про що Глава держави написав у соцмережах, пише УНН.
Цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на росію заради чесного миру
Він наголосив: "Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку росії".
Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!
