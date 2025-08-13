Зеленський провів понад 30 розмов з партнерами: позиція спільна, війну треба закінчувати, але жодної ознаки, що росіяни готуються до її завершення

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
08:39 • 9404 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 10913 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 27414 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 22799 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 48457 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 76330 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 49742 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 88369 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 43730 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 44321 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
42%
756мм
Популярнi новини
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 20312 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 28137 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 25532 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 22289 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 15063 перегляди
Публікації
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 9416 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 27433 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 48476 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 30158 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 76346 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Василь Малюк
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Херсонська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 5416 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 22773 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 17496 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 25133 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 110241 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Панцирь-С1
Х-59
Економіст (журнал)
Північний потік — 2

Зеленський провів понад 30 розмов з партнерами: позиція спільна, війну треба закінчувати, але жодної ознаки, що росіяни готуються до її завершення

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

Президент Зеленський провів понад 30 розмов з партнерами, наголошуючи на необхідності тиску на росію для досягнення чесного миру. Він зазначив, що росія не демонструє ознак готовності до завершення війни, а спільні зусилля можуть примусити її до миру.

Зеленський провів понад 30 розмов з партнерами: позиція спільна, війну треба закінчувати, але жодної ознаки, що росіяни готуються до її завершення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів понад 30 розмов з партнерами, і позиція спільна, війну треба закінчувати, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни, про що Глава держави написав у соцмережах, пише УНН.

Цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на росію заради чесного миру

- написав Зеленський.

Він наголосив: "Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку росії".

Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!

- вказав Президент.

Трамп і путін на Алясці не можуть говорити про Україну без її участі - Зеленський 12.08.25, 17:10 • 4722 перегляди

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна