Зеленський провів понад 30 розмов з партнерами: позиція спільна, війну треба закінчувати, але жодної ознаки, що росіяни готуються до її завершення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів понад 30 розмов з партнерами, і позиція спільна, війну треба закінчувати, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни, про що Глава держави написав у соцмережах, пише УНН.

Цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на росію заради чесного миру - написав Зеленський.

Він наголосив: "Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку росії".

Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити росію до миру. Дякую всім, хто допомагає! - вказав Президент.

