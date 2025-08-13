Зеленский провел более 30 разговоров с партнерами: позиция общая, войну надо заканчивать, но ни одного признака, что россияне готовятся к ее завершению

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел более 30 разговоров с партнерами, и позиция общая, войну нужно заканчивать, но сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны, о чем Глава государства написал в соцсетях, пишет УНН.

В эти дни состоялось более 30 разговоров и консультаций с партнерами. Разные части света, разные видения, но общие позиции. Нужно заканчивать эту войну. Нужно давить на россию ради честного мира - написал Зеленский.

Он подчеркнул: "Нужно брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны россии".

Сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны. Наши скоординированные усилия и совместные шаги - Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, - точно могут принудить россию к миру. Спасибо всем, кто помогает! - указал Президент.

