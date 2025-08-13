Зеленский провел более 30 разговоров с партнерами: позиция общая, войну надо заканчивать, но ни одного признака, что россияне готовятся к ее завершению

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
08:39 • 4088 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 22702 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 19540 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 43727 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 72457 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 48355 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 86031 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 43227 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 43452 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 126589 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.3м/с
44%
756мм
Популярные новости
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 18024 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 25669 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 23229 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 19246 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 12173 просмотра
публикации
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 4088 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 22702 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 43727 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 28129 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 72457 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Аляска
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 4250 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 19342 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 16474 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 24159 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 106259 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Кх-59
The Economist
Северный поток — 2

Зеленский провел более 30 разговоров с партнерами: позиция общая, войну надо заканчивать, но ни одного признака, что россияне готовятся к ее завершению

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

Президент Зеленский провел более 30 разговоров с партнерами, подчеркивая необходимость давления на россию для достижения честного мира. Он отметил, что россия не демонстрирует признаков готовности к завершению войны, а совместные усилия могут принудить ее к миру.

Зеленский провел более 30 разговоров с партнерами: позиция общая, войну надо заканчивать, но ни одного признака, что россияне готовятся к ее завершению

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел более 30 разговоров с партнерами, и позиция общая, войну нужно заканчивать, но сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны, о чем Глава государства написал в соцсетях, пишет УНН.

В эти дни состоялось более 30 разговоров и консультаций с партнерами. Разные части света, разные видения, но общие позиции. Нужно заканчивать эту войну. Нужно давить на россию ради честного мира

- написал Зеленский.

Он подчеркнул: "Нужно брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны россии".

Сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны. Наши скоординированные усилия и совместные шаги - Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, - точно могут принудить россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!

- указал Президент.

Трамп и путин на Аляске не могут говорить об Украине без ее участия - Зеленский12.08.25, 17:10 • 4700 просмотров

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина