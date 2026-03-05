$43.720.26
Зеленський провів нараду з Кабміном, Радою та Офісом. Говорили про відновлення енергооб'єктів та ремонт доріг

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з Кабміном, ВР та Офісом щодо підсумків роботи уряду та завдань на весну-літо. Обговорювалися відновлення енергетики, захист України, стан доріг, відносини з ЄС та індексація пенсій.

Зеленський провів нараду з Кабміном, Радою та Офісом. Говорили про відновлення енергооб'єктів та ремонт доріг

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні нараду в спеціальному форматі: Кабінет Міністрів, Верховна Рада, Офіс. За підсумками роботи уряду протягом осені та зими, а також щодо завдань, які є на період весни – літа, передає УНН.

Кожне міністерство відзвітувало по напрямках своєї роботи. Обговорили з парламентарями, які законодавчі ініціативи потребують особливої уваги. Визначили спільні позиції щодо ключових викликів на найближчі тижні. Зокрема, старт програми відновлення та модернізації захисту енергетичних обʼєктів й іншої інфраструктури 

- повідомив Зеленський.

За його словами, детально доповідали міністри оборони та внутрішніх справ по питаннях, які мають першочергове значення для захисту України у війні. Були доповіді щодо стану доріг в Україні, і найбільше уваги зараз на всіх рівнях влади має бути мережі доріг у прифронтових громадах та загальнодержавній логістиці. Відповідні завдання для урядовців та для місцевої влади є. 

Обговорили відносини з Євросоюзом та окремі виклики з країнами-сусідами, які повʼязані з їхніми внутрішніми непростими електоральними процесами. Премʼєр-міністр доповіла щодо старту індексації пенсій в Україні та виконання програм підтримки людей і національного бізнесу 

- резюмував Зеленський.

Уряд виділяє 3 млрд грн на ямковий ремонт доріг країни, зокрема у прифронтових регіонах04.03.26, 19:58 • 3872 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Енергетика
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Офіс Президента України
Верховна Рада України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна