Зеленский провел совещание с Кабмином, Радой и Офисом. Говорили о восстановлении энергообъектов и ремонте дорог

Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание с Кабмином, ВР и Офисом по итогам работы правительства и задачам на весну-лето. Обсуждались восстановление энергетики, защита Украины, состояние дорог, отношения с ЕС и индексация пенсий.
Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня совещание в специальном формате: Кабинет Министров, Верховная Рада, Офис. По итогам работы правительства в течение осени и зимы, а также по задачам, которые стоят на период весны – лета, передает УНН.
Каждое министерство отчиталось по направлениям своей работы. Обсудили с парламентариями, какие законодательные инициативы требуют особого внимания. Определили общие позиции по ключевым вызовам на ближайшие недели. В частности, старт программы восстановления и модернизации защиты энергетических объектов и другой инфраструктуры
По его словам, подробно докладывали министры обороны и внутренних дел по вопросам, имеющим первостепенное значение для защиты Украины в войне. Были доклады о состоянии дорог в Украине, и больше всего внимания сейчас на всех уровнях власти должно быть сети дорог в прифронтовых общинах и общегосударственной логистике. Соответствующие задачи для чиновников и для местных властей есть.
Обсудили отношения с Евросоюзом и отдельные вызовы со странами-соседями, связанные с их внутренними непростыми электоральными процессами. Премьер-министр доложила о старте индексации пенсий в Украине и выполнении программ поддержки людей и национального бизнеса
