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Зеленський прокоментував інцидент із розсипаним українським зерном на кордоні з Польщею

Зеленський прокоментував інцидент із розсипаним українським зерном на кордоні з Польщею

Київ • УНН

 • 108249 перегляди

Президент Зеленський доручив Прем'єр-міністру України терміново зустрітися зі своїм польським колегою, щоб обговорити інцидент, коли українське зерно розсипалося на кордоні, і як запобігти майбутнім небезпечним конфліктам.

Президент України Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою та провести нараду з приводу розсипаного українського зерна у прикордонній зоні з Польщею. Чому такі інциденти є небезпечними, та як на них слід реагувати глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні до українців, передає УНН.

Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще.

– відзначив український Президент.

Деталі

Володимир Зеленський зауважив, що українці разом з поляками повинні "визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських."

Український глава держави також додав: "І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас".

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Додатково

Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбув на Мюнхенську конференцію з безпеки, де зустрінеться з партнерами та підпише нові угоди для зміцнення архітектури безпеки України.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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