Зеленський прокоментував інцидент із розсипаним українським зерном на кордоні з Польщею
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив Прем'єр-міністру України терміново зустрітися зі своїм польським колегою, щоб обговорити інцидент, коли українське зерно розсипалося на кордоні, і як запобігти майбутнім небезпечним конфліктам.
Президент України Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою та провести нараду з приводу розсипаного українського зерна у прикордонній зоні з Польщею. Чому такі інциденти є небезпечними, та як на них слід реагувати глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні до українців, передає УНН.
Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще.
Деталі
Володимир Зеленський зауважив, що українці разом з поляками повинні "визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських."
Український глава держави також додав: "І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас".
У Польщі заявили, що переговори з Україною щодо обмежень імпорту агропродукції на завершальному етапі15.02.24, 21:27 • 31082 перегляди
Додатково
Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбув на Мюнхенську конференцію з безпеки, де зустрінеться з партнерами та підпише нові угоди для зміцнення архітектури безпеки України.
Прем'єри Україні та Польщі обговорили ситуацію на кордоні. Шмигаль запропонував Туску знайти рішення15.02.24, 15:53 • 27556 переглядiв