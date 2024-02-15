Зеленский прокомментировал инцидент с рассыпанным украинским зерном на границе с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Премьер-министру Украины срочно переговорить с польским коллегой и провести совещание по поводу рассыпанного украинского зерна в пограничной зоне с Польшей. Почему такие инциденты опасны, и как на них следует реагировать глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте - это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными. Мы должны несмотря ни на что защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему. - отметил украинский Президент.

Детали

Владимир Зеленский отметил, что украинцы вместе с поляками должны "определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другого импорта из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров - и украинских, и польских."

Украинский глава государства также добавил: "И должны всегда договариваться между собой - украинцы и поляки, - чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашем приграничье против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас".

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Дополнительно

Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отбыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретится с партнерами и подпишет новые соглашения для укрепления архитектуры безопасности Украины.

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