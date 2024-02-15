Зустрінеться із Шольцем та Макроном та виступить на Мюнхенській конференції: Зеленський заявив, що вже на шляху

Президент України Володимир Зеленський вирушив на зустріч із європейськими лідерами, а також на Мюнхенську конференцію з безпеки, передає УНН.

"Провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху", - повідомив Зеленський під час вечірнього звенрнення.

За словами Зеленського, заплановані вагомі зустрічі з партнерами, нові угоди.

"Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди", - повідомив Зеленський.

Раніше

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із лідерами цих країн Олафом Шольцом та Еммануелем Макроном, а 17 лютого виступить на Мюнхенській конференції з безпеки, де проведе низку зустрічей, у тому числі з віцепрезиденткою США.