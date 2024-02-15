Встретится с Шольцем и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции: Зеленский заявил, что уже на пути

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу с европейскими лидерами, а также на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает УНН.

"Провел сегодня несколько подготовительных совещаний перед нашей международной активностью. Сейчас как раз на пути", - сообщил Зеленский во время вечернего звенрнення.

По словам Зеленского, запланированы весомые встречи с партнерами, новые соглашения.

"Делаем все, чтобы они стали сильными для Украины, и, уверен, именно так и будет. Создаем для нашего государства новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужным всегда", - сообщил Зеленский.

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля посетит Германию и Францию для переговоров с лидерами этих стран Олафом Шольцом и Эммануэлем Макроном, а 17 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, где проведет ряд встреч, в том числе с вице-президентом США.