Зеленський про удари по рф: останні дні Україна застосовує українські вироби

Останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, й не тільки дрони по російським об’єктам. Про це сказав Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає УНН.

На запитання, чи українські ракети "Фламінго" вже вражають російські цілі на території рф, Зеленський відповів: "Детальної публічності щодо застосування наших далекобійних можливостей ми перейдемо трохи пізніше. Не будемо готувати ворога до того, де ми, до чого ми прийшли та що застосовуємо".

Він також зазначив, що останні дні Україна застосовує по території рф виключно українські вироби.

Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю можна зрозуміти людям, з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де не дронів. Я б хотів за це подякувати не тільки воїнам, але й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей