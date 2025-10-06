Зеленський про удари по рф: останні дні Україна застосовує українські вироби
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що останніми днями Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони, по російських об'єктах. Він наголосив, що деталі щодо далекобійних можливостей будуть розкриті пізніше, щоб не готувати ворога.
Останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, й не тільки дрони по російським об’єктам. Про це сказав Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи українські ракети "Фламінго" вже вражають російські цілі на території рф, Зеленський відповів: "Детальної публічності щодо застосування наших далекобійних можливостей ми перейдемо трохи пізніше. Не будемо готувати ворога до того, де ми, до чого ми прийшли та що застосовуємо".
Він також зазначив, що останні дні Україна застосовує по території рф виключно українські вироби.
Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю можна зрозуміти людям, з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де не дронів. Я б хотів за це подякувати не тільки воїнам, але й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей
Доповнення
Президент Зеленський повідомляв, що Україна буде відповідати росії на кожен удар по людях, по містах і українських громадах. Українські ударні дрони - їх дуже багато: "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер". Вони дуже вдало працюють.
Також Зеленський заявляв, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.