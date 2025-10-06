Зеленский об ударах по рф в последние дни Украина применяет украинские изделия

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 5290 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 14557 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18012 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 21855 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 46898 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27522 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35135 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63423 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75715 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90890 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0.7м/с
69%
751мм
Популярные новости
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 11201 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 12872 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 22175 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 25397 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 13051 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 13146 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 25494 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 46898 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 173150 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 101728 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Грета Тунберг
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Нидерланды
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 59543 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 56412 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 132042 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 64416 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 65955 просмотра
Актуальное
Бильд
YouTube
ТикТок
Северный поток
R-360 Нептун

Зеленский об ударах по рф в последние дни Украина применяет украинские изделия

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что в последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны, по российским объектам. Он подчеркнул, что детали относительно дальнобойных возможностей будут раскрыты позже, чтобы не готовить врага.

Зеленский об ударах по рф в последние дни Украина применяет украинские изделия

В последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, и не только дроны по российским объектам. Об этом сказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает УНН.

Подробности

На вопрос, поражают ли украинские ракеты "Фламинго" уже российские цели на территории рф, Зеленский ответил: "Детальной публичности относительно применения наших дальнобойных возможностей мы перейдем немного позже. Не будем готовить врага к тому, где мы, к чему мы пришли и что применяем".

Он также отметил, что в последние дни Украина применяет по территории рф исключительно украинские изделия.

Главное понимать, что в последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны. И по тем попаданиям, я думаю, можно понять людям, из тех фрагментов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где не дронов. Я бы хотел за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больших возможностей, но они зависят от финансовых возможностей

- сказал Зеленский.

Советник Ермака объяснил, почему ракеты "Фламинго" не летят29.09.2025, 12:11 • 7981 просмотр

Дополнение

Президент Зеленский сообщал, что Украина будет отвечать россии на каждый удар по людям, по городам и украинским общинам. Украинские ударные дроны - их очень много: "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер". Они очень удачно работают.

Также Зеленский заявлял, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаТехнологии
Владимир Зеленский
Украина