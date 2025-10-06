Зеленский об ударах по рф в последние дни Украина применяет украинские изделия

В последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, и не только дроны по российским объектам. Об этом сказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает УНН.

Подробности

На вопрос, поражают ли украинские ракеты "Фламинго" уже российские цели на территории рф, Зеленский ответил: "Детальной публичности относительно применения наших дальнобойных возможностей мы перейдем немного позже. Не будем готовить врага к тому, где мы, к чему мы пришли и что применяем".

Он также отметил, что в последние дни Украина применяет по территории рф исключительно украинские изделия.

Главное понимать, что в последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны. И по тем попаданиям, я думаю, можно понять людям, из тех фрагментов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где не дронов. Я бы хотел за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больших возможностей, но они зависят от финансовых возможностей - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский сообщал, что Украина будет отвечать россии на каждый удар по людям, по городам и украинским общинам. Украинские ударные дроны - их очень много: "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер". Они очень удачно работают.

Также Зеленский заявлял, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.